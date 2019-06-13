Наймодніші літні брюки в 2019 році – це переважно класичні, широкі та струменисті моделі простого крою без надмірного декору. Крім універсальних однотонних, в жаркий сезон будуть користуватися популярністю насичені літні кольори: апельсиновий, морський блакитний, фуксія і лимонний жовтий. Особливо популярний лук – надіти жовтий з ніг до голови. Докладніше про те, на які модні брюки варто звернути увагу цього літа, а також яскраві образи від зірок телеканалу СТБ!

Більше на тему: Модні сукні на літо-2019: варіанти у фотографіях від холостячок

Класика на всі часи

Строгі класичні брюки будуть недоречні на пляжній вечірці, але цілком зійдуть для прогулянки набережною після роботи. Якщо вам не потрібно дотримуватися чорно-білого дрес-коду, придивіться до нейтрального бежевого відтінку та хакі. Зовсім літній варіант – пудровий рожевий, ніжно-блакитний і смілива фуксія. Також у новому сезоні будуть популярні брюки з асиметричним кроєм в нижній частині штанин.

Брюки-палаццо

Об’ємні та вільні брюки-палаццо прекрасна альтернатива легким літнім спідницям. Щоб не помилитися, робіть упор на моделі довжини максі з струменистої тканини, що закриває взуття, і кльош — звичайний або багатошаровий. Такий фасон візуально витягує фігуру і стрункішою. Зробіть акцент на колірну гамму — від пастельних до яскравих відтінків.

З лампасами

Давно пора відкинути асоціації зі спортивними костюмами і формою військових, коли йдеться про брюки з лампасами. Стильні та елегантні, вони здатні стати родзинкою ділового або вечірнього образу — досить додати шпильки або човники.

Білі

Незважаючи на те, що літній гардероб складається з більш яскравих речей, універсальні штани для цього сезону — білі. Поєднувати їх можна буквально з чим завгодно, та й підійдуть вони до будь-якого випадку. Збираєтеся на побачення — надягніть білі брюки з пастельною блузкою, хочете виглядати свіжо і ефектно — зупиняйтеся на соковитих, контрастних кольорах. В обох випадках слід розглядати саме широкі фасони — кльош, штани-спідниці, палаццо. Якщо все ж хочете носити звужену модель, вибирайте штани не максі-довжини, а трохи вище щиколотки.

Брючні костюми

Здавалося б, стриманий і офіційний, костюм вже давно перестав бути частиною виключно ділового образу. Як диктує мода літа 2019, під піджак можна сміливо вдягати футболку, а до строгих брюк — кросівки або кеди. Крім того, рекомендуємо не уникати цікавих принтів. У тренді також монохромні образи. Перевага брючного костюму і в невичерпній кількості варіантів, як і з чим носити окремо низ і верх. Така покупка точно виправдає себе!

Більше на тему: Сумка на пояс: з чим носити сумку-бананку влітку 2019

Джампсьют

Іншими словами, подовжений комбінезон. Брючні моделі виглядають не гірше костюма і здатні стати його стильною альтернативою навіть на робочому місці. Обов’язкова умова: широкі штанини і приталений силует. Для прогулянок вибирайте вироби з бавовни і льону, а для вечірнього виходу — шовкові, атласні, оксамитові, мереживні.

Брюки з розрізами

Один з найактуальніших літніх трендів 2019 — брюки з розрізами. Вибирайте свою довжину розрізу — від мінімального по щиколотки до лінії стегна. Така модель візуально подовжує ноги. Ідеально доповнить образ як шпилька, так і низький хід.

Брюки-карго

Брюки-карго — брюки з накладними кишенями, які полюбилися модницям з усього світу. У цьому сезоні дизайнери експериментують з формами і кроєм стали вже культовими брюк. Брюки-карго — це універсальний фасон, який підходить всім типам фігур.

Брюки-кльош

Модні брюки-кльош з 70-х років знову на піку слави. Комфортні і універсальні – незамінний предмет гардероба будь-якої модниці. Брюки-кльош прекрасна основа для різноманітних образів, які будуть поєднуватися як з бавовняними сорочками, так і з кроп-топами.

Модные образы от звезд телеканала СТБ

Актуальні в цьому сезоні брюки з розрізами не залишилися без уваги наших зірок проекту «Зважені та щасливі» Аніти Луценко і Марини Боржемської.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А ось переможниця реаліті «Холостяк» Дарія Квіткова та зірка серіалу «Кріпосна» Ольга Сумська віддали перевагу брючним костюмам в монохромному образі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А ось Даша Трегубова приміряла яскравий образ з брюками-палаццо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських в своєму весільній подорожі блищала в стильному джампсьюте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Джерело фото: Pinterest, соціальні мережі зірок

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ