Тривалий час сумка-бананка вважалася атрибутом тих, кому за службовим обов’язком потрібно тримати руки вільними і водночас мати швидкий доступ до грошей. У 90-х аксесуар почав з’являтися і в молодіжних гардеробах. А в 2019 мода на поясні сумки зросла в десятки разів. З чим носити сумку-бананку влітку 2019?Найцікавіші ідеї дивіться у нашому матеріалі!

Не так давно класичні текстильні сумки-бананки почали виготовляти із найрізноманітніших матеріалів — натуральної або еко-шкіри, оксамиту, прозорого пластика, хутра. Носити їх можна на лінії талії, вигідно її підкреслюючи, на стегнах або через плече. Розглянемо докладніше найвигідніші поєднання сумки на пояс і одягу.

Як носити сумку-бананку з білою сорочкою

Як зробити офісний образ цікавим? Підкреслити талію не звичайним ремінцем, а стильною сумочкою. Універсальні відтінки — чорний та коричневий. Втім, якщо в цілому вбрання монохромне, яскрава бананка може стати основним акцентом, не порушуючи строгий ансамбль.

Як носити сумку-бананку з літнім сарафаном

Один із must-have спекотного сезону — легкий сарафан зі строкатим забарвленням. Тут головне дотримати баланс: віддавайте перевагу або нейтральним відтінкам, або постарайтеся підібрати поясну сумку, яка збігатиметься з одним-двома кольорами сукні.

Як носити сумку-бананку з джинсами

Безпрограшний варіант на всі часи. Незалежно від дизайну, принта та колірного рішення, сумка на пояс буде добре поєднуватися з найзручнішим і повсякденним одягом — старими добрими джинсами.

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк»-6 Альона Лесик також носить сумку-бананка з джинсами. Цей аксесуар додає дівчині легкості.

Як носити сумку-бананку з вечірньою сукнею

Якщо вам подобається перебувати в центрі уваги, комбінація поясної сумки та жіночної сукні різної довжини точно не дозволить залишитися непоміченою на світському заході. Досить похуліганити та замінити звичний клатч стильною бананкою — і вуаля!

Як носити сумку-бананку з шортами та зі спідницею

Активним дівчатам, які люблять багато рухатися та займатися спортом, точно припаде до душі поєднання улюблених шортів і поясної сумки. Найнеобхідніше з собою, комфортно, не спекотно, але при цьому — актуально і модно. Шкіряна чи оксамитова бананка додасть романтичному і кокетливому образу з плісированою спідницею трохи перчинки.

Ведуча «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко замість шортів одягнула красиве боді. А свій привабливий образ вона доповнила поясний сумкою.

Як носити сумку-бананку з костюмом

Ще кілька років тому діловий костюм, підперезаний компактною бананкою, викликав би здивовані погляди. Але сьогодні — заборона остаточно знята! Брюки, приталений піджак і традиційні для офісних нарядів принти в смужку та клітинку ефектно виглядають із лаконічною сумочкою на поясі.

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських точно знає, як носити поясну сумку. Зірка стильно поєднала модну сумку-бананка з класичним піджаком.

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