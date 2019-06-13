Самые модные летние брюки в 2019 году – это преимущественно классические, широкие и струящиеся модели простого кроя без излишеств. Помимо универсальных однотонных, в жаркий сезон будут пользоваться популярностью насыщенные летние цвета: апельсиновый, морской голубой, фуксия и лимонный желтый. Особенно популярный лук – надеть желтый с ног до головы. Подробнее о том, на какие модные брюки стоит обратить внимание этим летом, а также яркие образы от звезд телеканала СТБ!

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Классика на все времена

Строгие классические брюки будут неуместны на пляжной вечеринке, но вполне сойдут для прогулки по набережной после работы. Если вам не нет необходимости придерживаться черно-белого дресс-кода, присмотритесь к нейтральному бежевому оттенку и хаки. Совсем летний вариант – пудрово-розовый, нежно-голубой и смелая фуксия. Также в наступившем сезоне будут популярны брюки с ассиметричным кроем в нижней части штанин.

Брюки-палаццо

Объемные и свободные брюки-палаццо прекрасная альтернатива легким летним юбкам. Чтобы не прогадать, делайте упор на модели длины макси из струящейся ткани, закрывающей обувь, и клеш — обычный или многослойный. Такой фасон визуально вытягивает фигуру и стройнит. Сделайте акцент на цветовую гамму — от пастельных до ярких оттенков.

С лампасами

Давно пора отбросить ассоциации со спортивными костюмами и формой военных, когда речь идет о брюках с лампасами. Стильные и элегантные, они способны стать изюминкой и делового, и вечернего образа — достаточно добавить шпильки или лодочки. Крой брюк с лампасами может быть самым разным. Приветствуются как свободные модели, не сковывающие движений, так и соблазнительные скинни.

Белые

Несмотря на то, что летний гардероб состоит из более ярких вещей, универсальные брюки для этого сезона — белые. Сочетать их можно буквально с чем угодно, да и подойдут они к любому случаю. Собираетесь на свидание — наденьте белые брюки с пастельной блузкой, хотите выглядеть свежо и эффектно — останавливайтесь на сочных, контрастных цветах. В обоих случаях лучше рассматривать именно широкие фасоны — клеш, брюки-юбки, палаццо. Если все же хотите носить зауженную модель, выбирайте брюки не макси-длины, а чуть выше щиколотки.

Брючные костюмы

Казалось бы, сдержанный и официальный, костюм уже давно перестал быть частью исключительно делового образа. Как диктует мода лета 2019, под пиджак можно смело надевать футболку, а к строгим брюкам — кроссовки или кеды. Кроме того, рекомендуем воспользоваться обилием принтов. В тренде — монохромные образы. Преимущество брючного костюма и в неиссякаемом количестве вариантов, как и с чем носить отдельно низ и верх. Такая покупка точно оправдает себя!

Джампсьют

Другими словами, удлиненный комбинезон. Брючные модели выглядят ничем не хуже костюма и способны стать его стильной альтернативой даже на рабочем месте. Обязательное условие: широкие штанины и приталенный силуэт. Для прогулок выбирайте изделия из хлопка и льна, а для вечернего выхода — шелковые, атласные, бархатные, кружевные.

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Брюки с разрезами

Один из самых актуальных летних трендов 2019 — брюки с разрезами. Выбирайте свою длину разреза — от минимального по щиколотки до линии бедра. Такая модель зрительно удлиняет ноги. Идеально дополнит образ как шпилька, так и низкий ход.

Брюки-карго

Брюки-карго — брюки с накладными карманами, которые полюбились модницам со всего мира. В этом сезоне дизайнеры экспериментируют с формами и кроем ставшими уже культовыми брюк. Брюки-карго — это универсальный фасон, который подходит всем типам фигур.

Брюки-клеш

Модные брюки-клеш из 70-х годов снова на пике славы. Комфортные и универсальные — незаменимый предмет гардероба любой модницы. Брюки-клеш прекрасная основа для разнообразных образов, которые будут сочетаться как с хлопковыми рубашками, так и с кроп-топами.

Модные образы от звезд телеканала СТБ

Актуальные в этом сезоне брюки с разрезами не остались без внимания наших звезд проекта «Зважені та щасливі» Аниты Луценко и Марины Боржемской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А вот победительница реалити «Холостяк» Дария Квиткова и звезда сериала «Крепостная» Ольга Сумская отдали предпочтение брючным костюмам в монохромном образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А вот Даша Трегубова примерила яркий образ с брюками-палаццо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских в своем свадебном путешествии блистала в стильном джампсьюте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Источник фото: Pinterest, социальные сети звезд

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