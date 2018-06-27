Если изначально тренд на кюлоты встретили настороженно даже самые смелые модницы, то сегодня без этих стильных брюк невозможно представить ни один гардероб. Непривычные длина и крой на самом деле открывают широкое поле для экспериментов, ведь модные брюки-кюлоты удачно сочетаются и с однотонными топами, и с рубашками, и со свитерами. Покупать такие брюки на лето или нет? Однозначно покупать. А с чем носить кюлоты – расскажем и покажем мы.

С блузой с открытыми плечами

Легкие свободные блузы, оголяющие плечи, прекрасно дополняют летящую ткань брюк-кюлотов. Образ получится нежным и чувственным, даже если вы не готовы жертвовать собственным комфортом и менять пару любимых кед на женственные лодочки. Кстати, блуза вполне может быть в тон брюк, но тогда акцент стоит сделать на обувь контрастного цвета и минималистичные, но интересные аксессуары.

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С тельняшкой

Капризные кюлоты довольно сложно комбинировать с футболками, на которых есть принты. А вот лаконичный полосатый верх, несмотря на кажущуюся простоту и небрежность, добавит элегантности и французского шика.

С укороченным топом

Как ни странно, носить кроп-топы вместе с кюлотами нужно в первую очередь тем, чья фигура далека от идеала. Широкий крой таких брюк утяжеляет бедра, а длина до середины голени делает ноги визуально короче. Узкий миниатюрный топ позволяет выгодно сбалансировать верх и низ, приближая фигуру к “песочным часам”. А вот бесформенные футболки и свитшоты oversize прибавят девушке с пышными формами пару лишних килограммов и только утрируют недостатки.

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С тонкой хлопчатобумажной рубашкой

Планируете после напряженного трудового дня прогуляться по набережной или заглянуть бар? Собираясь в офис, заправьте рубашку в брюки, а вечером – завяжите ее концы на талии. Осталось распустить волосы и подкрасить губы – и образ для встречи с друзьями готов!

С удлиненным пиджаком в тон

Пиджак прямого кроя и кюлоты из благородных тканей – например, бархата или атласа – как нельзя лучше подойдут для торжественного мероприятия и светского выхода. Если нужно подчеркнуть талию, воспользуйтесь узким поясом или невероятно актуальной в наступившем сезоне поясной сумкой. Попробуйте отказаться от скучных нейтральных цветов, выбрав пиджак и брюки либо глубоких натуральных оттенков, либо ярких, но пастельных.

Будьте в тренде!

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