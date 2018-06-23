Під час вибору модних літніх суконь цього року робимо ставку на жіночність та елегантність: на піку популярності просторі силуети, «невагомі» тканини і ніжні відтінки. А ще – легковажні волани, кокетливо відкриті плечі та флористичні мотиви. Більше про те, які літні сукні будуть в моді 2018 року, дізнаєтеся з нашої фотодобірки!

Смужка

Смугасті сукні в морському стилі створять літній настрій, навіть якщо довгоочікувана відпустку ще не скоро.

Зрізані плечі

Попередній тренд якнайкраще поєднується з кокетливими моделями, що відкривають плечі.

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Квітковий візерунок

Модні літні сукні складно уявити без найбільш знакового візерунку теплої пори року – квіткового.

C запахом

Сукня з запахом вигідно підкреслює талію, приховує недоліки і є ідеальним рішенням для романтичної вечері або прогулянки під зорями.

Вільний крій

Просторі фасони підходять на кожен день – комфортно і стильно!

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Максі-сарафани

Літо 2018 року неможливо уявити без суконь в стилі максі. Вибирайте модель залежно від випадку – повсякденна, пляжна, в спортивному стилі або вечірня.

В горошок

Не бійтеся експериментувати: крім класичної чорно-білої гами, в тренді «горошок» будь-яких кольорів і розмірів.

З воланами і оборками

Такий елемент робить вбрання ніжнішим і легковажнішим. Оборки можуть прикрашати і виріз сукні, і поділ, і навіть рукави.

Будьте в тренді!

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