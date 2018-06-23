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Телеканал СТБ / Модні сукні на літо 2018: варіанти у фотографіях

Модні сукні на літо 2018: варіанти у фотографіях

Телеканал СТБ

Під час вибору модних літніх суконь цього року робимо ставку на жіночність та елегантність: на піку популярності просторі силуети, «невагомі» тканини і ніжні відтінки. А ще – легковажні волани, кокетливо відкриті плечі та флористичні мотиви. Більше про те, які літні сукні будуть в моді 2018 року, дізнаєтеся з нашої фотодобірки!

Смужка

Смугасті сукні в морському стилі створять літній настрій, навіть якщо довгоочікувана відпустку ще не скоро.

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Зрізані плечі

Попередній тренд якнайкраще поєднується з кокетливими моделями, що відкривають плечі.

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Квітковий візерунок

Модні літні сукні складно уявити без найбільш знакового візерунку теплої пори року – квіткового.

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C запахом

Сукня з запахом вигідно підкреслює талію, приховує недоліки і є ідеальним рішенням для романтичної вечері або прогулянки під зорями.

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Вільний крій

Просторі фасони підходять на кожен день – комфортно і стильно!

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Максі-сарафани

Літо 2018 року неможливо уявити без суконь в стилі максі. Вибирайте модель залежно від випадку – повсякденна, пляжна, в спортивному стилі або вечірня.

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В горошок

Не бійтеся експериментувати: крім класичної чорно-білої гами, в тренді «горошок» будь-яких кольорів і розмірів.

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З воланами і оборками

Такий елемент робить вбрання ніжнішим і легковажнішим. Оборки можуть прикрашати і виріз сукні, і поділ, і навіть рукави.

Woman in fashionable turquoise dressWoman on bike trip in the city during summerPortrait of happy fashion modelTravel tourist woman on pier against beautiful view on venetian chanal in Venice, Italyhappy beautiful girl in dress and sunglasses jumping and smiling at camera near white building in Egypt

Будьте в тренді!

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