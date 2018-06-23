При выборе модных летних платьев в этом году делаем ставку на женственность и элегантность: на пике популярности летящие силуэты, «невесомые» ткани и нежные оттенки. А еще – легкомысленные оборки, кокетливо открытые плечи и флористические мотивы. Больше о том, какие летние платья будут в моде в 2018 году, узнаете из нашей фотоподборки!
Полоска
Полосатые платья в морском стиле создадут летнее настроение, даже если долгожданный отпуск еще не скоро.
Срезанные плечи
Предыдущий тренд как нельзя лучше сочетается с кокетливыми моделями, открывающими плечи.
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Цветочный узор
Модные летние платья сложно представить без самой знаковой расцветки теплого времени года – цветочной.
C запахом
Платье с запахом выгодно подчеркивает талию, скрывает недостатки и является идеальным решением для романтического ужина или прогулки под звездами.
Свободный крой
Просторные фасоны подходят на каждый день – комфортно и стильно!
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Макси-сарафаны
Лето 2018 года невозможно представить без платьев в стиле макси. Выбирайте модель в зависимости от случая – повседневное пляжное, в спортивном стиле или вечернее.
В горошек
Не бойтесь экспериментировать: помимо классической черно-белой гаммы, в тренде «горошек» всевозможных цветов и размеров.
С воланами и оборками
Такой элемент делает любой наряд более нежным и легкомысленным. Оборки могут украшать и вырез платья, и подол, и даже рукава.
Будьте в тренде!
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