При выборе модных летних платьев в этом году делаем ставку на женственность и элегантность: на пике популярности летящие силуэты, «невесомые» ткани и нежные оттенки. А еще – легкомысленные оборки, кокетливо открытые плечи и флористические мотивы. Больше о том, какие летние платья будут в моде в 2018 году, узнаете из нашей фотоподборки!

Полоска

Полосатые платья в морском стиле создадут летнее настроение, даже если долгожданный отпуск еще не скоро.

Срезанные плечи

Предыдущий тренд как нельзя лучше сочетается с кокетливыми моделями, открывающими плечи.

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Цветочный узор

Модные летние платья сложно представить без самой знаковой расцветки теплого времени года – цветочной.

C запахом

Платье с запахом выгодно подчеркивает талию, скрывает недостатки и является идеальным решением для романтического ужина или прогулки под звездами.

Свободный крой

Просторные фасоны подходят на каждый день – комфортно и стильно!

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Макси-сарафаны

Лето 2018 года невозможно представить без платьев в стиле макси. Выбирайте модель в зависимости от случая – повседневное пляжное, в спортивном стиле или вечернее.

В горошек

Не бойтесь экспериментировать: помимо классической черно-белой гаммы, в тренде «горошек» всевозможных цветов и размеров.

С воланами и оборками

Такой элемент делает любой наряд более нежным и легкомысленным. Оборки могут украшать и вырез платья, и подол, и даже рукава.

Будьте в тренде!

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