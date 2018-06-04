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Телеканал СТБ / Модная летняя обувь 2018: босоножки на любой вкус

Модная летняя обувь 2018: босоножки на любой вкус

Телеканал СТБ

Теплое время года открывает массу возможностей для экспериментов со стилем. И один из важнейших элементов образа в знойную погоду – летняя обувь. Как выбрать модные босоножки или туфли? Какие тенденции диктует мода лета 2018? И как не ошибиться с выбором? Все про модную летнюю обувь найдете в нашем материале с фото.

Бохо-шик

модные босоножки

Мы уже рассказывали, как носить повязку или платок в стиле бохо. Прекрасное дополнение к такому аксессуару – босоножки либо сандалии с соответствующим дизайном. Это комфортный вариант на каждый день. Обувь-бохо отличается своеобразным деревенскими мотивами, плоской подошвой или толстой танкеткой и разнообразным декором – цветными кистями, помпонами, бусинами.

модная летняя обувьмодная обувь 2018

Лучше всего сочетать пестрые и яркие босоножки в таком стиле с натуральными тканями, свободным кроем и светлыми оттенками.

Бархат

мода

В холодное время года бархатная обувь не слишком практична, ведь требует тщательного ухода. А вот летом – в самый раз! Модель туфлей или босоножек из этого материала может быть максимально простой, выполненной либо в очень нежных оттенках – розовый кварц, светло-голубой, молочно-белый, либо, наоборот, в таких глубоких, как винный или изумрудно-зеленый.

мода 2018мода лето 2018

Сама по себе модная обувь из бархата уже способна стать акцентом в вашем образе, поэтому излишнего декора на ней лучше избегать. Компромиссный вариант – жемчужные бусины или каблук контрастного цвета.

Босоножки с носками

летняя обувь

Вы до сих пор считаете, что босоножки поверх колготок или носков – дурной вкус? Пора попрощаться с таким стереотипом! Осенью и весной самые смелые модницы уже носили туфли с кружевными женственными носочками и гольфами.

модная летняя обувьлетняя обувь 2018

Жаркий сезон – не повод отказываться от тренда. Просто отдавайте предпочтение открытой обуви и невесомым материалам.

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На шнуровке

модная обувь лето 2018

Сандали-гладиаторы на плоском ходу или женственные босоножки на каблуке с тонкой шнуровкой выше щиколоток – выбирать вам.

модные босоножкимодные босоножки 2018

Девушкам невысокого роста и обладательницам пышных форм с обувью на завязках нужно быть осторожнее: слишком высокая шнуровка визуально укорачивает ноги.

С бахромой

модная обувь лето 2018

Бахрома – настоящий хит лета 2018. Этот элемент можно найти как в дизайне платьев, футболок и топов, так и в аксессуарах – сумках, ремнях, украшениях. Модная тенденция не обошла стороной и обувь.

модная обувь лето 2018 A pair of modern brown leather sandals on white background.

Даже самые простые и сдержанные модели благодаря многослойной бахроме выглядят динамично и свежо. Она может быть как в тон босоножек, так и иметь самый разнообразный яркий окрас.

Модные шлепанцы

модные шлепанцы

Простые и удобные шлепанцы из курортного гардероба уверенно перекочевали в повседневный. Если раньше такую обувь носили только на отдыхе, то сегодня это один из главных трендов наступившего летнего сезона 2018. В отличие от резиновых пляжных моделей, “городские” выполнены из натуральной или эко-кожи.

модные шлепанцы 2018nail polish

На пике популярности – лаконичные шлепанцы без декора, на платформе, с ремешками или шнуровкой, с объемным текстильным бантом, а также на небольшом каблучке.

Мюли

модная обувь 2018

Летняя обувь без задника снова в моде! Носок мюлей может быть открытым, закрытым или состоять из всевозможных лент и перфораций. Главное условие – наличие каблука любой высоты.

Open toe criss cross leather mule shoes. Fashion heels shoes in shoebox, terracotta color. Shopping conceptshoes on background

В традиционном варианте он тонкий, но на прилавках магазинов можно повстречать множество моделей с тяжелым каблуком или каблуком необычной формы. Для вечернего выхода рекомендуем присмотреться к мюлям с мехом – игриво и женственно.

Устойчивый каблук

Milan, Italy - September 22, 2017

Туфли или босоножки на удобном толстом каблуке – еще один привет из прошлого. Такая обувь пользовалась популярностью в 70-х годах, а теперь вновь считается незаменимой в гардеробе современной женщины. Лаконичный дизайн, широкий квадратный каблук высотой не более 4 см и тонкий ремешок под щиколоткой – must-have для всех, кого интересует мода.

Close up on girl's feet wearing red sandals in the city, urban road background. Fashionable kit of handbag and shoes.

Любой образ с такими босоножками моментально становится девичьим и кокетливым.

Лодочки

Pink Suede High Heels on pink and blue split background with accessories.

Классические туфли-лодочки на шпильке средней длины, кажется, никогда не выйдут из моды. Они невероятно удачно подчеркивают красоту и изящность женских ножек, а к тому же – делают любой образ элегантным. По-прежнему актуальна широкая палитра цветовых решений – от универсального бежевого до едкой фуксии. Кожа может быть как матовой, так и лаковой. 

The bouquet of red roses and female legs in jeans Women wearing high heels, legs are moving down staircases.

Помимо обычных сдержанных лодочек, модную обувь на лето 2018 невозможно представить без оригинальных моделей. В тренде ультратонкая шпилька и так называемый «kitten heel» – миниатюрный каблучок.

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