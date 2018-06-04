Теплое время года открывает массу возможностей для экспериментов со стилем. И один из важнейших элементов образа в знойную погоду – летняя обувь. Как выбрать модные босоножки или туфли? Какие тенденции диктует мода лета 2018? И как не ошибиться с выбором? Все про модную летнюю обувь найдете в нашем материале с фото.

Бохо-шик

Мы уже рассказывали, как носить повязку или платок в стиле бохо. Прекрасное дополнение к такому аксессуару – босоножки либо сандалии с соответствующим дизайном. Это комфортный вариант на каждый день. Обувь-бохо отличается своеобразным деревенскими мотивами, плоской подошвой или толстой танкеткой и разнообразным декором – цветными кистями, помпонами, бусинами.

Лучше всего сочетать пестрые и яркие босоножки в таком стиле с натуральными тканями, свободным кроем и светлыми оттенками.

Бархат

В холодное время года бархатная обувь не слишком практична, ведь требует тщательного ухода. А вот летом – в самый раз! Модель туфлей или босоножек из этого материала может быть максимально простой, выполненной либо в очень нежных оттенках – розовый кварц, светло-голубой, молочно-белый, либо, наоборот, в таких глубоких, как винный или изумрудно-зеленый.

Сама по себе модная обувь из бархата уже способна стать акцентом в вашем образе, поэтому излишнего декора на ней лучше избегать. Компромиссный вариант – жемчужные бусины или каблук контрастного цвета.

Босоножки с носками

Вы до сих пор считаете, что босоножки поверх колготок или носков – дурной вкус? Пора попрощаться с таким стереотипом! Осенью и весной самые смелые модницы уже носили туфли с кружевными женственными носочками и гольфами.

Жаркий сезон – не повод отказываться от тренда. Просто отдавайте предпочтение открытой обуви и невесомым материалам.

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На шнуровке

Сандали-гладиаторы на плоском ходу или женственные босоножки на каблуке с тонкой шнуровкой выше щиколоток – выбирать вам.

Девушкам невысокого роста и обладательницам пышных форм с обувью на завязках нужно быть осторожнее: слишком высокая шнуровка визуально укорачивает ноги.

С бахромой

Бахрома – настоящий хит лета 2018. Этот элемент можно найти как в дизайне платьев, футболок и топов, так и в аксессуарах – сумках, ремнях, украшениях. Модная тенденция не обошла стороной и обувь.

Даже самые простые и сдержанные модели благодаря многослойной бахроме выглядят динамично и свежо. Она может быть как в тон босоножек, так и иметь самый разнообразный яркий окрас.

Модные шлепанцы

Простые и удобные шлепанцы из курортного гардероба уверенно перекочевали в повседневный. Если раньше такую обувь носили только на отдыхе, то сегодня это один из главных трендов наступившего летнего сезона 2018. В отличие от резиновых пляжных моделей, “городские” выполнены из натуральной или эко-кожи.

На пике популярности – лаконичные шлепанцы без декора, на платформе, с ремешками или шнуровкой, с объемным текстильным бантом, а также на небольшом каблучке.

Мюли

Летняя обувь без задника снова в моде! Носок мюлей может быть открытым, закрытым или состоять из всевозможных лент и перфораций. Главное условие – наличие каблука любой высоты.

В традиционном варианте он тонкий, но на прилавках магазинов можно повстречать множество моделей с тяжелым каблуком или каблуком необычной формы. Для вечернего выхода рекомендуем присмотреться к мюлям с мехом – игриво и женственно.

Устойчивый каблук

Туфли или босоножки на удобном толстом каблуке – еще один привет из прошлого. Такая обувь пользовалась популярностью в 70-х годах, а теперь вновь считается незаменимой в гардеробе современной женщины. Лаконичный дизайн, широкий квадратный каблук высотой не более 4 см и тонкий ремешок под щиколоткой – must-have для всех, кого интересует мода.

Любой образ с такими босоножками моментально становится девичьим и кокетливым.

Лодочки

Классические туфли-лодочки на шпильке средней длины, кажется, никогда не выйдут из моды. Они невероятно удачно подчеркивают красоту и изящность женских ножек, а к тому же – делают любой образ элегантным. По-прежнему актуальна широкая палитра цветовых решений – от универсального бежевого до едкой фуксии. Кожа может быть как матовой, так и лаковой.

Помимо обычных сдержанных лодочек, модную обувь на лето 2018 невозможно представить без оригинальных моделей. В тренде ультратонкая шпилька и так называемый «kitten heel» – миниатюрный каблучок.

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