Стиль бохо – это многослойные юбки, струящиеся ткани, сарафаны, необычные сочетания меха и кружев, льна и шерсти, яркие, но вместе с тем натуральные оттенки и аксессуары хенд-мейд. Если вы не планируете полностью менять гардероб, но хотите добавить в свой повседневный образ изюминку в духе бохо-шик, начните с повязки на голову из шарфа или платка. Это практически неотъемлемый атрибут стиля, объединившего культовые тренды Америки 60–70-х – хиппи, винтаж и этнические мотивы. Как носить повязку на голову в стиле бохо? Практические советы и вдохновение ищите в нашем материале!

Какие бывают повязки на голову?

Если зимой поклонники богемных трендов отдавали предпочтение шарфам-хомутам крупной вязки и вязанным шалям, то в теплое время года выбор гораздо шире. Повязка на голову может быть из легкого шарфа или платка в их самых разных вариациях. Среди них:

большая шаль с флористическим узором;

тонкий шифоновый шарф;

шелковый или хлопковый шарф;

тонкие платки с абстрактным принтом;

платки с кружевом;

ободки из лент или искусственных цветов;

цепочки, ремешки для волос и др.

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Как завязать повязку на голову?

Один и тот же платок можно завязать не менее чем десятью интересными способами, каждый раз получая модный и оригинальный результат. Бери на вооружение несколько наших идей.

На пляж

Шаль или платок прекрасно подходят для того, чтобы защитить голову от солнца в жаркую погоду и не намочить волосы.

Чтобы сделать повязку-тюрбан, покройте голову платком, скрестите концы платка за спиной, отведите обратно к затылку и сложите еще раз накрест. Чем больше размер платка, тем объемнее будет тюрбан.

Если купаться вы не планируете, волосы из-под получившейся повязки можно выпустить – нежно и романтично!

Носить такой головной убор можно не только на курорте, но и в городе. Например, с легкими платьями, комбинезонами и туниками с тропическим узором.

Легкий ободок

Очень элегантно и утонченно выглядят повязки или ободки, сделанные из некрупных искусственных цветов.

Они могут быть дополнены фурнитурой – бусинами, перьями, вставками из кожи и замши, подвесками.

Это быстрый способ сделать красивую прическу, когда времени катастрофически не хватает. Достаточно распустить волосы и надеть поверх повязку так, чтобы она находилась примерно посередине лба. Отличная идея для свидания или летнего фестиваля!

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Повязка «солоха» или Pin-up

Знакомые всем тканевые повязки с торчащими краями-уголками также могут стать частью бохо-образа. Это, пожалуй, один из наиболее универсальных аксессуаров, ведь носить его можно буквально с любой одеждой.

Волосы при этом могут быть собраны в хвост или в пучок, но более богемным лук получится, если оставить локоны все же распущенными.

Приподнимите волосы и уложите повязку по нижней линии их роста. Затем волосы отпустите, а концы повязки зафиксируйте на голове, тем самым обернув волосы.

Бандана

Чтобы получить классический вариант, сложите из платка треугольник, основание приложите ко лбу, а края завяжите на затылке. Если платок большой, из кончиков можно сделать пышный бант, а вот маленькие уголки предлагаем заправить под саму повязку.

Помимо стиля casual, бандана органично дополнит наряд в духе кантри – джинсы, клетчатые и джинсовые рубашки, шорты, длинные сарафаны и широкие юбки в сочетании с сандалиями и балетками.

Больше модных решений, как носить повязку на голову – в нашей фотоподборке:

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