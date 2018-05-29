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Телеканал СТБ / Повязка на голову или платок в стиле бохо: как завязать и с чем носить

Повязка на голову или платок в стиле бохо: как завязать и с чем носить

Телеканал СТБ

Стиль бохо – это многослойные юбки, струящиеся ткани, сарафаны, необычные сочетания меха и кружев, льна и шерсти, яркие, но вместе с тем натуральные оттенки и аксессуары хенд-мейд. Если вы не планируете полностью менять гардероб, но хотите добавить в свой повседневный образ изюминку в духе бохо-шик, начните с повязки на голову из шарфа или платка. Это практически неотъемлемый атрибут стиля, объединившего культовые тренды Америки 6070-х – хиппи, винтаж и этнические мотивы. Как носить повязку на голову в стиле бохо? Практические советы и вдохновение ищите в нашем материале!

Какие бывают повязки на голову?

Women with scarf in her hair

Если зимой поклонники богемных трендов отдавали предпочтение шарфам-хомутам крупной вязки и вязанным шалям, то в теплое время года выбор гораздо шире. Повязка на голову может быть из легкого шарфа или платка в их самых разных вариациях. Среди них:

  • большая шаль с флористическим узором;
  • тонкий шифоновый шарф;
  • шелковый или хлопковый шарф;
  • тонкие платки с абстрактным принтом;
  • платки с кружевом;
  • ободки из лент или искусственных цветов;
  • цепочки, ремешки для волос и др.

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Как завязать повязку на голову?

Один и тот же платок можно завязать не менее чем десятью интересными способами, каждый раз получая модный и оригинальный результат. Бери на вооружение несколько наших идей.

На пляж

Шаль или платок прекрасно подходят для того, чтобы защитить голову от солнца в жаркую погоду и не намочить волосы.

Beautiful woman near the pool wearing colored turban

Чтобы сделать повязку-тюрбан, покройте голову платком, скрестите концы платка за спиной, отведите обратно к затылку и сложите еще раз накрест. Чем больше размер платка, тем объемнее будет тюрбан.

Woman in bikini and sunglasses the beach

Если купаться вы не планируете, волосы из-под получившейся повязки можно выпустить – нежно и романтично!

Beautiful glamorous woman with red headscarf

Носить такой головной убор можно не только на курорте, но и в городе. Например, с легкими платьями, комбинезонами и туниками с тропическим узором.

Glamour in the jungle

Легкий ободок

Очень элегантно и утонченно выглядят повязки или ободки, сделанные из некрупных искусственных цветов.

smiling young hippie woman on cereal field

Они могут быть дополнены фурнитурой – бусинами, перьями, вставками из кожи и замши, подвесками.

Beautiful woman under a palm tree

Это быстрый способ сделать красивую прическу, когда времени катастрофически не хватает. Достаточно распустить волосы и надеть поверх повязку так, чтобы она находилась примерно посередине лба. Отличная идея для свидания или летнего фестиваля!

Portrait of two the best friends in park

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Повязка «солоха» или Pin-up

Знакомые всем тканевые повязки с торчащими краями-уголками также могут стать частью бохо-образа. Это, пожалуй, один из наиболее универсальных аксессуаров, ведь носить его можно буквально с любой одеждой.

The Jungle Muse 2 Волосы при этом могут быть собраны в хвост или в пучок, но более богемным лук получится, если оставить локоны  все же распущенными.

twins girls with tablet and smart phone on brick wall

Приподнимите волосы и уложите повязку по нижней линии их роста. Затем волосы отпустите, а концы повязки зафиксируйте на голове, тем самым обернув волосы.

Pinup girl in nature

Бандана

Чтобы получить классический вариант, сложите из платка треугольник, основание приложите ко лбу, а края завяжите на затылке. Если платок большой, из кончиков можно сделать пышный бант, а вот маленькие уголки предлагаем заправить под саму повязку.

coffe time

Помимо стиля casual, бандана органично дополнит наряд в духе кантри – джинсы, клетчатые и джинсовые рубашки, шорты, длинные сарафаны и широкие юбки в сочетании с сандалиями и балетками.

Fashion Woman Wearing Head Scarf in 70’s Retro Style Outfit

Больше модных решений, как носить повязку на голову – в нашей фотоподборке:

Beautiful and stylish girl on the streetYoung woman standing against the wall. Smiling lady with a dog on her hands, outdoor Beautiful oriental woman portrait with red lips and red oriental veil over her head, studio shot Portrait of beautiful woman sitting on chair at sidewalk cafe Beautiful girl in a summer field Serious girl posing on the bridge bohemian girl in headband and glasses Beautiful hippie girl with guitar

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