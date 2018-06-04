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Телеканал СТБ / Модне літнє взуття 2018: босоніжки на будь-який смак

Модне літнє взуття 2018: босоніжки на будь-який смак

Телеканал СТБ

Тепла пора року дарує купу можливостей для експериментів зі стилем. І один із найважливіших елементів образу в спекотну погоду – літнє взуття. Як обрати модні босоніжки або туфлі? Які тенденції диктує мода літа 2018? І як не помилитися з вибором? Все про модне літнє взуття знайдете в нашому матеріалі з фото.

Бохо-шик

модные босоножки

Ми вже розповідали, як носити пов’язку або хустку в стилі бохо. Чудове доповнення до такого аксесуару – босоніжки або сандалі з відповідним дизайном. Це комфортний варіант на кожен день. Взуття-бохо відрізняється своєрідними сільськими мотивами, плоскою підошвою або товстою танкеткою і різноманітним декором – кольоровими китицями, помпонами, намистинами.

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Найкраще поєднувати строкаті та яскраві босоніжки в такому стилі з натуральними тканинами, вільним кроєм і світлими відтінками.

Оксамит

мода

У холодну пору року оксамитове взуття не надто практичне, адже вимагає ретельного догляду. А ось влітку – в самий раз! Модель підборів або босоніжок з цього матеріалу може бути максимально простою, виконаною або в дуже ніжних відтінках – рожевий кварц, світло-блакитний, молочно-білий, або, навпаки, в таких глибоких, як винний або смарагдово-зелений.

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Саме по собі модне взуття з оксамиту вже здатне стати акцентом у вашому образі, тому зайвого декору на ньому краще уникати. Компромісний варіант – намистини у вигляді перлин або каблук контрастного кольору.

Босоніжки зі шкарпетками

летняя обувь

Ви досі вважаєте, що босоніжки поверх колготок або шкарпеток – поганий смак? Час попрощатися з таким стереотипом! Восени і навесні найсміливіші модниці вже носили туфлі з мереживними жіночними шкарпетками і гольфами.

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Спекотний сезон – не привід відмовлятися від тренду. Просто надавайте перевагу відкритому взуттю і невагомим матеріалам.

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На шнурівці

модная обувь лето 2018

Сандалі-гладіатори на плоскому ходу або жіночні босоніжки на підборах з тонкою шнурівкою вище щиколоток – вирішувати вам.

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Дівчатам невисокого зросту і власницям пишних форм із взуттям на зав’язках потрібно бути обережнішими: занадто висока шнурівка візуально вкорочує ноги.

З бахромою

модная обувь лето 2018

Бахрома – справжній хіт літа 2018. Цей елемент можна знайти як у дизайні суконь, футболок і топів, так і в аксесуарах – сумках, ременях, прикрасах. Модна тенденція не обійшла стороною і взуття.

A pair of modern brown leather sandals on white background. модная обувь лето 2018

Навіть найпростіші та стримані моделі завдяки багатошаровій бахромі виглядають динамічно і свіжо. Вона може бути як в тон босоніжок, так і мати найрізноманітніше яскраве забарвлення.

Модні шльопанці

модные шлепанцы

Прості та зручні шльопанці з курортного гардеробу впевнено перекочували у повсякденний. Якщо раніше таке взуття носили тільки на відпочинку, то сьогодні це один із головних трендів літнього сезону 2018. На відміну від гумових пляжних моделей, “міські” виконані з натуральної або еко-шкіри.

nail polish модные шлепанцы 2018

На піку популярності – лаконічні шльопанці без декору, на платформі, з ремінцями або шнурівкою, з об’ємним текстильним бантом, а також на невеликому каблучку.

Мюлі

модная обувь 2018

Літнє взуття без задника знову в моді! Носок мюлів може бути відкритим, закритим або складатися з різноманітних стрічок і перфорацій. Головна умова – наявність каблука будь-якої висоти.

Open toe criss cross leather mule shoes. Fashion heels shoes in shoebox, terracotta color. Shopping concept shoes on background

У традиційному варіанті він тонкий, але на прилавках магазинів можна побачити безліч моделей з важким каблуком або каблуком незвичайної форми. Для вечірнього виходу радимо придивитися до мюлів з хутром – грайливо і жіночно.

Стійкий каблук

Milan, Italy - September 22, 2017

Туфлі чи босоніжки на зручних товстих підборах – ще один привіт з минулого. Таке взуття користувалося популярністю в 70-х роках, а тепер знову вважається незамінним в гардеробі сучасної жінки. Лаконічний дизайн, широкий квадратний каблук висотою не більше 4 см і тонкий ремінець під щиколоткою – must-have для всіх, кого цікавить мода.

Close up on girl's feet wearing red sandals in the city, urban road background. Fashionable kit of handbag and shoes.

Будь-який образ із такими босоніжками миттєво стає дівочим і кокетливим.

Човники

Pink Suede High Heels on pink and blue split background with accessories.

Класичні туфлі-човники на шпильці середньої довжини, здається, ніколи не вийдуть з моди. Вони неймовірно вдало підкреслюють красу і витонченість жіночих ніжок, а до того ж – роблять будь-яке вбрання елегантним. Як і раніше, актуальна широка палітра кольорів – від універсального бежевого до їдкої фуксії. Шкіра може бути як матовою, так і лаковою.

The bouquet of red roses and female legs in jeans Women wearing high heels, legs are moving down staircases.

Крім звичайних стриманих човників, модне взуття на літо 2018 неможливо уявити без оригінальних моделей. В тренді ультратонка шпилька і так званий «kitten heel» – мініатюрний каблучок.

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