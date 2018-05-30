Попереду – найбільш спекотний і стильний сезон. Якою буде мода весна–літо 2018 року? Що буде найактуальнішим? Які тренди варто взяти на озброєння, а які відійдуть на другий план? Читайте нашу добірку з фото про те, що диктує мода 2018.

Бахрома

Якщо раніше одяг та аксесуари з бахромою були частиною гардеробу прихильників субкультури хіпі, то сьогодні ця деталь красиво і органічно доповнює повсякденне вбрання звичайних модниць. Коротка і довга, на лінії декольте і на подолі, зі шкіри або шовку – завдяки такому розмаїттю кожна знайде те, що припаде до смаку. Сміливим дівчатам пропонуємо зробити вибір на користь суконь або спідниць з важкою бахромою в кілька шарів, а тим, хто поки не готовий до таких експериментів, – розбавити повсякденний образ взуттям або сумочкою з аналогічним елементом.

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Денім

Сезон весна–літо неможливо уявити без стильного і комфортного джинсового одягу. Цього року варто керуватися правилом «деніму багато не буває». Не бійтеся одягати одночасно джинси, сорочку і курточку з цього матеріалу, адже джинсовий total-look – один із головних трендів моди 2018 року.

Лідируючі позиції, як і раніше, займають бойфренди, незвичайний крій і фурнітура, а також комбіновані моделі – зі шкіряними вставками або вставками з того ж деніму, але контрастного кольору та іншої текстури.

Смужка

Принт номер один для теплої пори року – смужка. Вона може бути не лише традиційно вертикальною, а й діагональною будь-яких кольорів – від суворих білого і чорного до найяскравіших.

До речі, дуже модно виглядає одяг, що поєднує у собі кілька візерунків. Зі смужкою ефектно комбінується леопард, квітковий принт, печворк або клітинка. Ламаємо стереотипи!

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Пастель

Навесні та влітку особливо хочеться виглядати жіночно й елегантно. Одяг пудрового рожевого, небесно-блакитного, кремового і лавандового відтінків додасть до будь-якого образу легкості.

Якщо одяг здається вам занадто блідим, розбавте вбрання яскравим аксесуаром – наприклад, барвистим клатчем або блискучим рюкзачком.

Пластик і лакова шкіра

На вершині популярності футуристичні плащі, сумки та взуття. Це не лише стильно, а й практично: такий матеріал не пропускає вологу і за ним легко доглядати. Якщо боїтеся перестаратися, віддайте перевагу пастельним відтінкам, без яких також неможлива мода весни-2018.

Поясні сумки

Гостромодний спосіб звільнити руки від сумочки – носити її на поясі. У сезоні весна–літо 2018 року цей зручний атрибут повинен стати must-have кожної дівчини. Відкиньте асоціації з гаманцем ринкового продавця або контролера тролейбуса, сучасні сумочки – це свіжо і гарно. Їх можна носити не тільки на талії, а й трохи нижче – на бедрах, а також надягати через плече.

Обмежень за типом одягу практично немає. Поясні сумки однаково ефектні і з сукнями, і з нарядами у спортивному стилі.

Мереживо

Ще один атрибут ніжного і романтичного вбрання. Мереживо може бути як більш цупким, так і майже невагомим, що прикрашає рукава, поділ топа, сукні або навіть штанів.

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