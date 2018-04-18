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Телеканал СТБ / Весняний манікюр 2018: найкрасивіші варіанти

Весняний манікюр 2018: найкрасивіші варіанти

Телеканал СТБ

Хочете дізнатися, який манікюр буде модним у сезоні весна-2018? Редакція сайту STB.UA зібрала добірку найтрендовіших варіантів дизайну нігтів. Не бійтеся експериментів з палітрою кольорів, формою та візерунками — майстри манікюру пропонують варіанти на будь-який смак. Обирайте свій весняний манікюр!

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Як правило, у весняному манікюрі переважають пастельні тони. Але цього року дизайнери не проти поекспериментувати.

Як і в минулому сезоні, не втрачають популярності овальна, загострена форми нігтів та «м’який квадрат». Майстри манікюру придумали для кожної з них цікаві варіації.

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У колірній гамі пальма першості дістається фіолетовому та всім його відтінкам. Адже ультрафіолет — головний колір 2018 року за версією Pantone.

Які ще модні тенденції приготував весняний манікюр 2018, дивіться в нашій фотодобірці!

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

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