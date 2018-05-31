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Телеканал СТБ / Весенний маникюр 2018: самые красивые варианты

Весенний маникюр 2018: самые красивые варианты

Телеканал СТБ

Хотите узнать, какой маникюр будет модным в сезоне весна-2018? Редакция сайта STB.UA собрала подборку самых трендовых вариантов дизайна ногтей. Не бойтесь экспериментов с цветовой палитрой, формой и узорами — мастера маникюра предлагают варианты на любой вкус. Выбирайте свой весенний маникюр!

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Как правило, в весеннем маникюре преобладают пастельные тона. Но в этом году дизайнеры не прочь поэкспериментировать.

Как и в прошлом сезоне, не теряют популярности овальная, заостренная формы ногтей и «мягкий квадрат». Мастера маникюра придумали для каждой из них интересные вариации.

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В цветовой гамме пальма первенства достается фиолетовому и всем его оттенкам. Ведь ультрафиолет — главный цвет 2018 года по версии Pantone.

Какие еще модные тенденции приготовил весенний маникюр 2018, смотрите в нашей фотоподборке!

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

весенний маникюр 2018

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