Хотите узнать, какой маникюр будет модным в сезоне весна-2018? Редакция сайта STB.UA собрала подборку самых трендовых вариантов дизайна ногтей. Не бойтесь экспериментов с цветовой палитрой, формой и узорами — мастера маникюра предлагают варианты на любой вкус. Выбирайте свой весенний маникюр!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модные тенденции в маникюре на 2018 год

Как правило, в весеннем маникюре преобладают пастельные тона. Но в этом году дизайнеры не прочь поэкспериментировать.

Как и в прошлом сезоне, не теряют популярности овальная, заостренная формы ногтей и «мягкий квадрат». Мастера маникюра придумали для каждой из них интересные вариации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окрашивание 2018: модные тенденции года

В цветовой гамме пальма первенства достается фиолетовому и всем его оттенкам. Ведь ультрафиолет — главный цвет 2018 года по версии Pantone.

Какие еще модные тенденции приготовил весенний маникюр 2018, смотрите в нашей фотоподборке!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ