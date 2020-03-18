Весна – самое время перемен! Если вы не хотите полностью менять внешний облик, можно привнести новизны с помощью красивого маникюра! В статье от редакции STB.UA вы найдете маникюр на короткие ногти весна-2020 на любой вкус! Каким будет модный маникюр на короткие ногти весной 2020 года? Главные тренды весеннего маникюра на короткие ногти 2020 — в материале.

Модный весенний маникюр на короткие ногти

Известно, что в 2020 из моды вышли длинные ногти. Еще в 2019 году в трендах был однотонный маникюр на коротких ногтях. Главный плюс коротких ногтей — на них почти любой маникюр смотрится обворожительно и мило. На короткие ногти лучше всего подойдут следующие дизайны: маникюр с геометрическими фигурами, однотонный, омбре френч и лунный маникюр.

Если говорить о покрытии, то в этом сезоне гель-лак продолжит занимать лидирующие позиции. Весна – время ярких красок, поэтому для дизайна ногтей подойдут насыщенные весенние тона. Такой маникюр можно украсить маленькими стразами или рисунками цветов или фруктов. Главное – не переусердствовать! Весной 2020 в моде будут однотонные покрытия!

Цвета для маникюра весной-2020

Фуксия

Розовый подходит девушкам почти любого возраста. Этот цвет добавит в образ яркую нотку весеннего настроения и ощущение приближения праздника. Фуксия придаст игривости и непринужденности. Но, все же, нужно отметить, что фуксия подходит не всем женщинам. Особенно если вы любите строгие костюмы и классический стиль. Сделайте свой выбор в пользу ярко-красного оттенка.

Глубокий синий

Небо весной становится таким легким, но и при этом – очень насыщенным! Синий цвет — это интересный базовый цвет для маникюра. Также разные оттенки синего могут служить для декора маникюра.

Яркий желтый

Весной начинают появляться первые теплые лучики солнца. Именно поэтому желтый цвет популярен для дизайна ногтей. Весной 2020 года популярны практически все оттенки желтого. Особенно круто желтый будет смотреться на коротких ногтях и однотонным покрытием.

Стильный нюд

Пастельные тона — это нестареющая классика. Как ни странно, нюд до сих пор является любимым оттенком для многих девушек. Но, все же, мастера маникюра советуют весной 2020 на короткие ногти наносить нюд вместе с маленькими наклейками. Этот прием нужен для того, чтобы внести яркость в серые будни. Нужно помнить, что маникюр с нежными и не вызывающими цветами всегда будет в моде.

Форма для маникюра на короткие ногти весной-2020

Квадратная

Ногти квадратной формы этой весной – самый главный тренд! Ногти такой формы ломаются реже, она более естественная и привычная.

Короткая миндальная

Этой весной в моде – более естественные и натуральные формы ногтей. Известно, что миндальная форма ногтей наиболее практичная и удобная для повседневного маникюра.

Дополнительные элементы в маникюре весной-2020

Цветы и наклейки. Это простой и легкий способ украшения простого маникюра. Также можно добавить блестки. Но добавлять к однотонному маникюру блестки лучше для какого-то праздника или важного события.

Лунный маникюр на короткие ногти весной-2020

Одна из самых модных тенденций весны этого года на короткие ногти — лунный маникюр. У него есть разные варианты выполнения. На фото особо выделяется полумесяц на начале ногтя. Классический лунный маникюр на короткие ногти весна-2020 предполагает полумесяц в начале ногтя. Однако этой весной станет более популярен квадратный со стразами.

К сожалению, лунный маникюр подходит не всем формам ногтей. Модные тенденции в формах ногтей для лунного маникюра: овальная, круглая и заостренная.

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