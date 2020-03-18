Весна – найкращий час для змін! Якщо ви не хочете повністю міняти зовнішній вигляд, можна привнести новизни за допомогою красивого манікюру! У статті від редакції STB.UA ви знайдете манікюр на короткі нігті весна-2020 на будь-який смак! Яким буде модний манікюр на короткі нігті навесні 2020 року? Головні тренди весняного манікюру на короткі нігті 2020 року – в матеріалі.

Модний весняний манікюр на короткі нігті

Відомо, що в 2020 з моди вийшли довгі нігті. Ще в 2019 році в трендах був однотонний манікюр на коротких нігтях. Головний плюс коротких нігтів – на них майже будь-який манікюр виглядає чарівно і мило. На короткі нігті найкраще підійдуть такі дизайни: манікюр з геометричними фігурами, однотонний, омбре френч і місячний манікюр.

Якщо говорити про покриття, то в цьому сезоні гель-лак продовжить займати лідируючі позиції. Весна – час яскравих фарб, тому для дизайну нігтів підійдуть насичені весняні тони. Такий манікюр можна прикрасити маленькими стразами або малюнками квітів або фруктів. Головне – не перестаратися! Навесні 2020 на моді будуть однотонні покриття!

Кольори для манікюру весною-2020

Фуксія

Рожевий підходить дівчатам майже будь-якого віку. Цей колір додасть в образ яскраву нотку весняного настрою і відчуття наближення свята. Фуксія додасть грайливості і невимушеності. Але, все ж, потрібно відзначити, що фуксія підходить не всім жінкам. Особливо якщо ви любите строгі костюми і класичний стиль. Зробіть свій вибір на користь яскраво-червоного відтінку.

Глибокий синій

Небо навесні стає таким легким, але і при цьому – дуже насиченим! Синій колір – це цікавий базовий колір для манікюру. Також різні відтінки синього можуть служити для декору манікюру.

Яскравий жовтий

Навесні починають з’являтися перші теплі промінчики сонця. Саме тому жовтий колір популярний для дизайну нігтів. Навесні 2020 року популярні практично всі відтінки жовтого. Особливо круто жовтий буде виглядати на коротких нігтях і однотонним покриттям.

Стильний нюд

Пастельні тони – це вічна класика. Як не дивно, нюд досі є улюбленим відтінком для багатьох дівчат. Але, все ж, майстри манікюру радять навесні 2020 на короткі нігті наносити нюд разом з маленькими наклейками. Цей прийом потрібен для того, щоб внести яскравість в сірі будні. Потрібно пам’ятати, що такий манікюр завжди буде в моді.

Форма для манікюру на короткі нігті весною-2020

Квадратна

Нігті квадратної форми цієї весни – найголовніший тренд! Нігті такої форми ламаються рідше, вона більш природна і звична.

Коротка мигдальна

Цієї весни в моді – більш природні і натуральні форми нігтів. Відомо, що мигдальна форма нігтів найбільш практична і зручна для повсякденного манікюру.

Додаткові елементи в манікюрі весною-2020

Квіти і наклейки. Це простий і легкий спосіб прикраси простого манікюру. Також можна додати блискітки. Але додавати до однотонного манікюру блискітки краще для якогось свята чи важливої ​​події.

Місячний манікюр на короткі нігті навесні-2020

Одна з найбільш модних тенденцій весни цього року на короткі нігті – місячний манікюр. У нього є різні варіанти виконання. На фото особливо виділяється півмісяць на початку нігтя. Класичний місячний манікюр на короткі нігті весна-2020 передбачає півмісяць на початку нігтя. Однак цієї весни стане більш популярний квадратний зі стразами.

На жаль, місячний манікюр підходить не всім формам нігтів. Модні тенденції в формах нігтів для місячного манікюру: овальна, кругла і загострена.

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