На дворі вже травень, і навчальний рік упевнено рухається до завершення. Випускниці й учениці старших класів активно готуються до останнього дзвоника та випускного балу. Для тих, хто переймається питанням, який манікюр на останній дзвоник 2019 зробити, сайт СТБ підготував добірку рекомендацій з фото.

Закінчення школи – це вхід у доросле життя. Але не варто прагнути виглядати зріло. Утримайтеся від червоних і бордових відтінків: вони виглядатимуть недоречно на ранковій лінійці. І тим паче забудьте про правило відповідності кольору губної помади лаку для нігтів, про яке могли розповідати мами. Воно вже років десять чи п’ятнадцять як застаріло. Зробіть легкий макіяж і виберіть будь-який ніжний відтінок лаку для нігтів, який подобається.

Готуємо руки до манікюру

Щоб мати гарний манікюр на останній дзвінок, насамперед подбайте про здоров’я шкіри рук. На жаль, лущення на шкірі у юних дівчат нерідкі. Зробіть суперживильну маску для рук, щоб швидко відновити гладкість. Розпарте руки й обережно посуньте кутикулу – так нігті будуть здаватися довшими і матимуть доглянутіший вигляд. Обережно підрівняйте край нігтя пилкою. Відполіруйте пластину нігтя м’якою пилкою-бафом і покрийте безбарвним лаком. Цього цілком достатньо для школи. Але якщо душа бажає свята…

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Матовий та однотонний манікюр – тренд 2019

Обирайте ідеї манікюру на останній дзвоник з нашої добірки. Ми врахували, що не всі дівчатка досвідчені у нанесенні лаку, тож дизайни дуже прості. Якщо ж ви хочете біль складний малюнок, то ми радимо звернутися за домопогою до майстрів манікюру.

Додати яскравинки звичайному однотонному манікюру допоможе матове покриття. Набирайте його на пензлик достатньо і ретельно профарбовуйте куточки, бо інакше залишаться шматочки, які впадатимуть у вічі.

Однотонний манікюр розбілених або крейдових відтінків на нігтях буде виглядати дуже ніжно та доповнить практично будь-який образ.

Цікаво виглядатиме манікюр на останній дзвоник, виконаний у близьких відтінках одного й того самого кольору. Бажано користуватися лаком однієї марки, щоб був однаковий глянець.

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Манікюр із простим малюном

Дуже проста ідея, яка не потребує супер-навичок в малюванні – це смужки на прозорому тлі. Візьміть лак із тонким пензликом і проведіть тонкі горизонтальні смуги. Якщо ви не впевнені в твердості руки, спеціально робіть їх хвилястими.

Якщо ж ідея з смугастим манікюром здається вам занадто “складною”, то можна провести всього лише одну смужку. Такий манікюр буде виглядати ніжно та стильно.

Манікюр з малюнками не виходить з моди

Водні перекладні наліпки, або слайдери – теж чудове рішення. Але, роблячи манікюр на останній дзвоник, утримайтеся від яскравих малюнків і зробіть акцент на одному нігті. До того ж це позбавить вас від мороки викладати всі наліпки однаково!

Будьте обережні з блискітками. Ми рекомендуємо наносити глітер лише на кінчик і бажано не на всі нігті.

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Остання порада: робіть манікюр на останній дзвоник не з ранку і не на ніч, а за кілька годин до сну, щоб ваші труди не стерлися від одягу або ковдри.

Лайфхак: коли лак досить підсохне, вирушайте в душ або на кухню мити посуд, але не в дуже гарячій воді, щоб лак не розтріскався і не відшарувався. Тепла вода розпарить шкіру навколо нігтя, і ви легко знімете зайвий лак із пальців.

Нехай ваш манікюр на останній дзвоник 2019 порадує вас і однокласниць – фото теж зробити не забудьте! Із закінченням школи!

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