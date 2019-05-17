На дворе уже май, и учебный год уверенно движется к концу. Выпускницы и ученицы старших классов начинают активно готовиться к последнему звонку и выпускному балу. Для тех, кто задается вопросом, какой маникюр на последний звонок 2019 сделать, сайт СТБ приготовил подборку рекомендаций с фото.

Окончание школы – это вход во взрослую жизнь. Но не стоит стремиться выглядеть зрело. Воздержитесь от красных и бордовых оттенков: они будут выглядеть неуместно на утренней линейке. И уж тем более забудьте о правиле соответствия цвета губной помады лаку для ногтей, о котором могли рассказывать мамы. Оно уже лет десять или пятнадцать как устарело. Сделайте легкий макияж и выберите любой нежный оттенок лака для ногтей, который нравится.

Готовим руки к маникюру

Чтобы иметь красивый маникюр на последний звонок, в первую очередь, позаботьтесь о здоровье кожи рук. Увы, шелушения на коже у юных девушек нередки. Сделайте суперпитательную маску для рук, чтобы быстро восстановить гладкость. Распарьте руки и аккуратно сдвиньте кутикулу – так ногти будут казаться длиннее и иметь более ухоженный вид. Аккуратно подровняйте край ногтя пилочкой. Отполируйте пластину ногтя мягкой пилочкой-бафом и покройте бесцветным лаком. Этого вполне достаточно для школы. Но если душа просит праздника…

Больше по теме: Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой

Матовый и однотонный маникюр – тренд 2019

Выбирайте идеи маникюра на последний звонок из нашей подборки. Мы учли, что не все девочки опытны в нанесении лака, так что дизайны очень просты. Если же вы хотите опробовать более сложный дизайн, то обратитесь за помощью к мастерам маникюра.

Придать изюминки обычному однотонному маникюру поможет матовое покрытие. Набирайте его на кисточку достаточно и тщательно прокрашивайте уголки, потому что иначе останутся кусочки, которые будут бросаться в глаза.

Однотонный маникюр разбеленных или мелковых оттенков на ногтях будет смотреться очень нежно и дополнит практически любой образ.

Интересно будет смотреться маникюр на последний звонок, выполненный в близких оттенках одного и того же цвета. Желательно пользоваться лаком одной марки, чтобы был одинаковый глянец.

Маникюр с простым рисунком

Очень простая идея, не требующая супер-навыков в рисовании – это полоски на прозрачном фоне. Возьмите лак с тонкой кисточкой и проведите тонкие горизонтальные полосы. Если вы не уверены в твердости руки, специально делайте их волнистыми.

Если же идея с полосатым маникюром кажется вам слишком “сложной”, то можно провести всего одну полоску. Такой маникюр будет выглядеть нежно и стильно.

Больше по теме: Стрижки 2019: тренды года

Маникюр с рисунком не выходит из моды

Водные переводные наклейки, или слайдеры – тоже отличное решение. Но, делая маникюр на последний звонок, воздержитесь от ярких рисунков и сделайте акцент на одном или двух ногтях. К тому же это избавит вас от мороки выкладывать все наклейки одинаково!

Блестки не выходят из моды. Но с ними нужно быть предельно осторожными. Мы рекомендуем наносить глиттер только на кончик и желательно не на все ногти.

Больше по теме: Брови 2019: модные тенденции года и лайфхаки

Последний совет: делайте маникюр на последний звонок не с утра и не на ночь, а за несколько часов до сна, чтобы ваши труды не смазались об одежду или одеяло.

Лайфхак: когда лак достаточно подсохнет, отправляйтесь в душ или на кухню мыть посуду, но не в сильно горячей воде, чтобы лак не растрескался и не отслоился. Теплая вода распарит кожу вокруг ногтя, и вы легко снимете лишний лак с пальцев.

Пусть ваш маникюр на последний звонок 2019 порадует вас и одноклассниц – фото тоже сделать не забудьте! С окончанием школы!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.