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Телеканал СТБ / Маникюр на 8 Марта: идеи в фотографиях

Маникюр на 8 Марта: идеи в фотографиях

Телеканал СТБ

Какой маникюр сделать на 8 Марта? Какими модными тенденциями в маникюре удивит весна 2018 года? И какие цвета выбрать в весеннем сезоне? Об этом и многом другом — в нашем материале. Смотрите фотоподборку идей маникюра к 8 Марта.

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В прошлых сезонах модные тенденции в маникюре диктовали натуральность и естественность. Сейчас все изменилось. Дизайнеры отдали предпочтение обилию стразов, сложным узорам, ярким цветам и сочетанию разных видов маникюра в одном дизайне. Например, The Blonds и Philipp Plein на своих показах использовали накладные пластины, а Libertine украсили кончики ногтей шпильками со стразами.

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Еще одно новшество — «логомания». Теперь демонстрация логотипа любимого бренда не считается дурным тоном! Так сделали на показах Monse и Helmut Lang. Другим модным решением считаются любые слова или фразы на ногтях, которые для вас важны. Интересным вариантом в маникюре является хэштег.

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Какие еще тренды актуальны в маникюре сезона весна-2018 и какой дизайн выбрать на 8 Марта? Предлагаем вам фотоподборку самых интересных весенних вариантов.

Маникюр в ультрафиолетовой цветовой гамме

Ультрафиолет — главный цвет 2018 года по версии Pantone. Сделайте модный маникюр к 8 Марта в оттенках из этой цветовой гаммы. Хорошо смотрятся как однотонные варианты, так и дизайны с росписью.

маникюр на 8 марта

маникюр на 8 марта

Цветочный маникюр в технике стемпинг

Сделать быстро и аккуратно маникюр с узором поможет стемпинг. В этой технике рисунок переносится на ногти с помощью штампа. Вариантов трафаретов для стемпинга существует множество. В маникюре к 8 Марта рекомендуем обратить внимание на цветочные мотивы.

маникюр на 8 марта

маникюр на 8 марта

Весенний маникюр в голубых пастельных оттенках

Этот маникюр сочетает в себе нежность и элегантность. Комбинируйте разные оттенки, добавляйте узоры, экспериментируйте с формой — одним словом, создавайте все, что вам нравится. Вот несколько вариантов стильного нежно-голубого маникюра.

маникюр на 8 марта

маникюр на 8 марта

Узоры в маникюре к 8 Марта

Яркие нестандартные узоры — еще одно модное решение в маникюре на 8 Марта. Они будут уместны как в матовом, так и в глянцевом варианте маникюра.

маникюр на 8 марта

маникюр на 8 марта

маникюр на 8 марта

маникюр на 8 марта

Стразы как модное решение

Известные мировые дизайнеры кричат: больше стразов! Мы же предлагаем аккуратный и нежный вариант такого маникюра.

маникюр на 8 марта

Однотонная классика

Этот тренд никогда не выйдет из моды. Если не любите экспериментировать, сделайте однотонный маникюр в нюдовой или пастельной цветовой гамме.

маникюр на 8 марта

маникюр на 8 марта

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