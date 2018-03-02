Каждая девушка мечтает выглядеть неотразимо, особенно в праздничный день. 8 марта – особенная дата для всех представительниц прекрасного пола. Мы подготовили для вас, дорогие дамы, идеи причесок для коротких, средних и длинных волос, которые пригодятся для создания идеального образа.
Прически на длинные волосы
Локоны
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Весна – пора романтики! Обладательницам длинных волос предлагаем не прятать свои локоны, а уложить их с помощью плойки. Создание легких кудрей – несложный процесс. Начнем с него.
Лучше всего для создания локонов использовать утюжок.
- Помойте волосы и тщательно их высушите феном.
- Начешите корни волос.
- Расположите утюжок на пряди, отступив от корней пару-тройку сантиметров.
- Проведите утюжком по локону, поворачивая на 180 градусов. Повторите с каждым локоном.
- Прическу зафиксируйте лаком.
Косы
Также длинные волосы легко заплести в косу. Эта прическа смотрится нежно и романтично.
Разные варианты плетения кос смотрите на картинках:
Прически на волосы средней длины
Оригинальный пучок
Эта прическа займет у вас немного времени. Элегантный и стильный пучок можно украсить интересным аксессуаром.
- Расчешите волосы и соберите их в хвост
- После этого волосы в хвосте можно заплести в косичку, либо скрутить в жгут.
- За надобности зафиксируйте волосы лаком.
Хвост с косой
- Расчешите волосы расческой и разделите на две части.
- Одну часть волос соберите в хвост, а вторую – заплетите в косу.
- Оберните косу вокруг хвоста и закрепите кончик заколкой.
- Украсить прическу можно аксессуаром.
Прически на волосы короткой длины
Волосы на бок
Волосы на бок подойдут девушкам с каре. Сделайте боковой пробор и перебросьте часть волос на одну сторону. Локоны можно накрутить или оставить ровными. Тщательно расчешите волосы и зафиксируйте их лаком.
Косички на коротких волосах
- Сделайте боковой пробор.
- Заплетите косу на одной стороне пробора.
- Со второго плетения добавьте в косу пряди с оставшихся распущенных волос.
- Дойдя до уровня уха, завяжите косу тонкой резинкой и зафиксируйте невидимками.
- Повторите плетение с другой стороны пробора.
Каждую прическу можно украсить небольшим аксессуаром.
Поздравляем всех женщин с праздником весны! Любите и будьте любимыми.