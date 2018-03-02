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Телеканал СТБ / Какую прическу сделать на 8 марта: идеи в фото

Какую прическу сделать на 8 марта: идеи в фото

Телеканал СТБ

Каждая девушка мечтает выглядеть неотразимо, особенно в праздничный день. 8 марта – особенная дата для всех представительниц прекрасного пола. Мы подготовили для вас, дорогие дамы, идеи причесок для коротких, средних и длинных волос, которые пригодятся для создания идеального образа.

Прически на длинные волосы

Локоны

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Весна – пора романтики! Обладательницам длинных волос предлагаем не прятать свои локоны, а уложить их с помощью плойки. Создание легких кудрей – несложный процесс. Начнем с него.

Лучше всего для создания локонов использовать утюжок.

  1. Помойте волосы и тщательно их высушите феном.
  2. Начешите корни волос.
  3. Расположите утюжок на пряди, отступив от корней пару-тройку сантиметров.
  4. Проведите утюжком по локону, поворачивая на 180 градусов. Повторите с каждым локоном.
  5. Прическу зафиксируйте лаком.

Косы

Также длинные волосы легко заплести в косу. Эта прическа смотрится нежно и романтично.

Разные варианты плетения кос смотрите на картинках:

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Прически на волосы средней длины

Оригинальный пучок

Эта прическа займет у вас немного времени. Элегантный и стильный пучок можно украсить интересным аксессуаром.

  1. Расчешите волосы и соберите их в хвост
  2. После этого волосы в хвосте можно заплести в косичку, либо скрутить в жгут.
  3. За надобности зафиксируйте волосы лаком.

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Хвост с косой

  1. Расчешите волосы расческой и разделите на две части.
  2. Одну часть волос соберите в хвост, а вторую – заплетите в косу.
  3. Оберните косу вокруг хвоста и закрепите кончик заколкой.
  4. Украсить прическу можно аксессуаром.

Прически на волосы короткой длины

Волосы на бок

Волосы на бок подойдут девушкам с каре. Сделайте боковой пробор и перебросьте часть волос на одну сторону. Локоны можно накрутить или оставить ровными. Тщательно расчешите волосы и зафиксируйте их лаком.

Косички на коротких волосах

  1. Сделайте боковой пробор.
  2. Заплетите косу на одной стороне пробора.
  3. Со второго плетения добавьте в косу пряди с оставшихся распущенных волос.
  4. Дойдя до уровня уха, завяжите косу тонкой резинкой и зафиксируйте невидимками.
  5. Повторите плетение с другой стороны пробора.

Каждую прическу можно украсить небольшим аксессуаром.

Поздравляем всех женщин с праздником весны! Любите и будьте любимыми.