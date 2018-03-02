Каждая девушка мечтает выглядеть неотразимо, особенно в праздничный день. 8 марта – особенная дата для всех представительниц прекрасного пола. Мы подготовили для вас, дорогие дамы, идеи причесок для коротких, средних и длинных волос, которые пригодятся для создания идеального образа.

Прически на длинные волосы

Локоны

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Весна – пора романтики! Обладательницам длинных волос предлагаем не прятать свои локоны, а уложить их с помощью плойки. Создание легких кудрей – несложный процесс. Начнем с него.

Лучше всего для создания локонов использовать утюжок.

Помойте волосы и тщательно их высушите феном. Начешите корни волос. Расположите утюжок на пряди, отступив от корней пару-тройку сантиметров. Проведите утюжком по локону, поворачивая на 180 градусов. Повторите с каждым локоном. Прическу зафиксируйте лаком.

Косы

Также длинные волосы легко заплести в косу. Эта прическа смотрится нежно и романтично.

Разные варианты плетения кос смотрите на картинках:

Прически на волосы средней длины

Оригинальный пучок

Эта прическа займет у вас немного времени. Элегантный и стильный пучок можно украсить интересным аксессуаром.

Расчешите волосы и соберите их в хвост После этого волосы в хвосте можно заплести в косичку, либо скрутить в жгут. За надобности зафиксируйте волосы лаком.

Хвост с косой

Расчешите волосы расческой и разделите на две части. Одну часть волос соберите в хвост, а вторую – заплетите в косу. Оберните косу вокруг хвоста и закрепите кончик заколкой. Украсить прическу можно аксессуаром.

Прически на волосы короткой длины

Волосы на бок

Волосы на бок подойдут девушкам с каре. Сделайте боковой пробор и перебросьте часть волос на одну сторону. Локоны можно накрутить или оставить ровными. Тщательно расчешите волосы и зафиксируйте их лаком.

Косички на коротких волосах

Сделайте боковой пробор. Заплетите косу на одной стороне пробора. Со второго плетения добавьте в косу пряди с оставшихся распущенных волос. Дойдя до уровня уха, завяжите косу тонкой резинкой и зафиксируйте невидимками. Повторите плетение с другой стороны пробора.

Каждую прическу можно украсить небольшим аксессуаром.

Поздравляем всех женщин с праздником весны! Любите и будьте любимыми.