Для чого потрібно промивання носа? Як правильно промивати ніс і що це дає нашому організму? Якщо ви раніше не чули про цю процедуру і не знаєте, навіщо вона, ми розповімо. Читайте поради ведучої і тренера «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної щодо промивання носа.

Для чого потрібне промивання носа

Промивання носа ще називають джала-неті. Це метод, коли носові шляхи очищуються за допомогою води. Це дуже ефективна процедура, особливо для тих, хто страждає на гайморит чи алергію.

Джала-неті активує слизову оболонку та покращує дихання. Завдяки промиванню носа організм отримує більше кисню, поліпшується кровообіг, зміцнюється серцево-судинна система.

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Як правильно промивати ніс

Для джала-неті потрібна маленька лійка або чайничок із носиком. Вода має бути теплою.

Тримайте посудину в правій руці. Нахиліть голову злегка назад, потім наліво, потім знову трохи вперед.

Розслабтеся і дихайте через відкритий рот. Носик лійки введіть в праву ніздрю та дозвольте воді текти в праву ніздрю, поки вона не почне витікати з лівої ніздрі. Спустошити лійку до кінця.

Очистіть носову порожнину. Повторіть через ліву ніздрю.

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Ось що рекомендує Мирослава: «Промивання носа (джала-неті) теплою водою із сіллю (оптимально йодованою). Для цього потрібно буквально 0,5 л води і трохи навичок. Процедура приємна і традиційна для аюрведи, де носить назву джала-неті.

Для чого промивати ніс? Ніс забезпечує не тільки нюхову функцію, а й захисну. Слизова оболонка носової порожнини фільтрує повітря, яке проходить через неї (ефективно затримує частинки пилу, хвороботворні мікроорганізми, а також зігріває і зволожує повітря). Також при очищенні носа зволожується слизова, дихання стає легким і повним, а організм отримує більше кисню, від чого поліпшується кровообіг, зміцнюється серцево-судинна система».

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 15 Май 2018 в 10:46 PDT

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