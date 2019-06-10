Промывание носа: полезные утренние привычки Мирославы Ульяниной
Для чего нужно промывание носа? Как правильно промывать нос и что это дает нашему организму? Если вы раньше не слышали об этой процедуре и не знаете, зачем она, мы расскажем. Читайте советы ведущей и тренера «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной по промыванию носа.
Для чего нужно промывание носа
Промывание носа еще называют джала-нети. Это метод, когда носовые пути очищаются с помощью воды. Это очень эффективная процедура, особенно для тех, кто страдает гайморитом или аллергией.
Джала-нети активизирует слизистую оболочку и улучшает дыхание. Благодаря промыванию носа организм получает больше кислорода, улучшается кровообращение, укрепляется сердечно-сосудистая система.
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Как правильно промывать нос
Для джала-нети нужна маленькая воронка или чайник с носиком. Вода должна быть теплой.
Держите сосуд в правой руке. Наклоните голову слегка назад, затем налево, затем снова немного вперед.
Расслабьтесь и дышите через открытый рот. Носик лейки введите в правую ноздрю и позвольте воде течь в правую ноздрю, пока она не начнет вытекать из левой ноздри. Опустошить воронку до конца.
Очистите носовую полость. Повторите через левую ноздрю.
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Вот что рекомендует Мирослава: «Промывание носа (джала-нети) теплой водой с солью (оптимально йодированной). Для этого нужно буквально 0,5 л воды и немного навыков. Процедура приятная и традиционная для аюрведы, где носит название джала-нети.
Для чего промывать нос? Нос обеспечивает не только обонятельную функцию, но и защитную. Слизистая оболочка носовой полости фильтрует воздух, который проходит через нее (эффективно задерживает частицы пыли, болезнетворные микроорганизмы, а также согревает и увлажняет воздух). Также при очистке носа увлажняется слизистая, дыхание становится легким и полным, а организм получает больше кислорода, от чего улучшается кровообращение, укрепляется сердечно-сосудистая система».