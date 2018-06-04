Домашній лимонад добре втамовує спрагу і є цінним джерелом вітамінів для нашого організму. Тим паче якщо використовувати для його приготування не тільки лимони, а й інші фрукти. Наприклад, соковиті апельсини! Рецепт апельсинового лимонаду в домашніх умовах знайдете в нашому матеріалі.
Домашній апельсиновий лимонад
Складові:
- 1,5 кг апельсинів
- 4 лимони
- 7 скл. газованої мінеральної води
- ¼ скл. меду
- 4 гілочки м’яти
- кубики льоду
Спосіб приготування:
- Мінеральну воду попередньо поставити в холодильник на 2 год. Апельсини і лимони вимити, розрізати навпіл і віджати сік.
- Змішати сік апельсина і лимона у великому глечику. Додати мед і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 1 год.
- Коли рідина охолоне, влити мінеральну воду в глечик з соком і перемішати. Додати лід, прикрасити м’ятою і кружечками апельсинів.
Смачного!
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