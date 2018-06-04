Домашній лимонад добре втамовує спрагу і є цінним джерелом вітамінів для нашого організму. Тим паче якщо використовувати для його приготування не тільки лимони, а й інші фрукти. Наприклад, соковиті апельсини! Рецепт апельсинового лимонаду в домашніх умовах знайдете в нашому матеріалі.

Домашній апельсиновий лимонад

Складові:

1,5 кг апельсинів

4 лимони

7 скл. газованої мінеральної води

¼ скл. меду

4 гілочки м’яти

кубики льоду

Спосіб приготування:

Мінеральну воду попередньо поставити в холодильник на 2 год. Апельсини і лимони вимити, розрізати навпіл і віджати сік. Змішати сік апельсина і лимона у великому глечику. Додати мед і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 1 год. Коли рідина охолоне, влити мінеральну воду в глечик з соком і перемішати. Додати лід, прикрасити м’ятою і кружечками апельсинів.

Смачного!

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