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Телеканал СТБ / Чи разом Рожден та Іванка після проекту «Холостяк»-8

Чи разом Рожден та Іванка після проекту «Холостяк»-8

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Після фіналу проекту «Холостяк»-8 глядачів цікавить запитання: чи разом Рожден та Іванка? Як вам відомо, саме вона стала переможницею шоу в 8 сезоні. А чи разом холостяк і його обраниця через півроку після зйомок, ви дізнаєтеся просто зараз, в нашому матеріалі!

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Иванка и Рожден

Рожден та Іванка стали найнесподіванішою парою 8 сезону. Більшість глядачів пророкували перемогу іншій учасниці — Галі.

З кожною з дівчат у Рождена розвивалася своя романтична історія. Але якщо з Галею це були почуття та емоції, то з Іванкою — надійність і спокій. Холостяк вибрав ту, яка зможе прийняти насичене життя артиста й бути надійним супутником у вирі подій.

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Чи разом Іванка й Рожден зараз? Ні. Їхні шляхи розійшлися, й пара мирно попрощалася. Обоє активно займаються власною кар’єрою та не втрачають надій зустріти справжнє кохання.

Більше подробиць про життя Іванки й Рождена після проекту дивіться у спецвипуску пост-шоу «Як вийти заміж» від 01.06.2018!

Video: Чи разом Рожден та Іванка після проекту «Холостяк»-8

Чи разом Рожден та Іванка після проекту Холостяк 8 сезон? Ви дізнаєтеся про це просто зараз. Читайте про стосунки Рождена та Іванки після проекту