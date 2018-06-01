«Холостяк» 7 сезон закінчився вже рік тому. Але телеглядачів досі хвилює доля героїв проекту. Дмитро Черкасов, який був головним холостяком країни 2017 року, розійшовся зі своєю обраницею на проекті Лідою майже одразу після закінчення зйомок. Як же склалася доля спортсмена та красеня Дмитра Черкасова?

Дивитися онлайн Як вийти заміж – пост-шоу Холостяк 8 випуск 11 від 01.06.2018

Про сьомого холостяка Дмитра Черкасова після закінчення сезону ходило безліч чуток. Не дивно, адже за життям чоловіка можна відкрито спостерігати у соціальних мережах. Після того, як Дмитро Черкасов показав фотографію каблучки в Instagram, шанувальники одразу ж відреагували та приписали холостяку прийдешнє весілля.

Перед цим Дмитро був помічений на відпочинку в Таїланді в компанії мініатюрної блондинки. І ця подія теж викликала шквал коментарів і суперечок.

Холостяку Дмитру Черкасову навіть приписували роман з українською співачкою СолоХою! Просто тому, що він розмістив з нею фотографію в соціальних мережах.

У фінальному 11 спецвипуску пост-шоу «Як вийти заміж», Дмитро Черкасов у ексклюзивному зверненні розповів, яка ситуація в його особистому житті зараз. Чоловік зізнався, що він знайшов своє кохання та навіть назвав ім’я дівчини. Його обраницю звуть Олександра.

Дівчина першою написала Дмитру в соціальних мережах, хоча навіть не знала, що він відомий спортсмен і колишній учасник проекту «Холостяк»-7. Він зізнався, що саме це оцінив у своїй дівчині. Дмитро Черкасов розповів, що шалено щасливий з Олександрою та радий тому, що її зацікавила його особистість та мужність, а не популярність.

Про весілля Дмитро Черкасов не згадав. Але ми нетерпляче чекаємо хороших новин.

Дивіться ексклюзивне відеозвернення Дмитра Черкасова вже зараз: