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Телеканал СТБ / «Холостяк» 7 сезона Дмитрий Черкасов назвал имя своей избранницы

«Холостяк» 7 сезона Дмитрий Черкасов назвал имя своей избранницы

Телеканал СТБ

«Холостяк» 7 сезон закончился уже год назад. Но телезрителей до сих пор волнует судьба героев проекта. Дмитрий Черкасов, который был главным холостяком страны в 2017 году, расстался со своей избранницей на проекте Лидой почти сразу после окончания съемок.  Как же сложилась судьба спортсмена и красавца Дмитрия Черкасова?

Смотреть онлайн Как выйти замуж – пост-шоу Холостяк 8 выпуск 11 от 01.06.2018

Дмитрий Черкасов

О седьмом холостяке Диме Черкасове после окончания сезона ходило множество слухов. Не удивительно, ведь за жизнью мужчины можно открыто наблюдать в социальных сетях. После того, как Дмитрий Черкасов показал фотографию кольца в Instagram, поклонники сразу же отреагировали и приписали холостяку скорую свадьбу.

Перед этим Дима был замечен отдыхающим в Таиланде в компании миниатюрной блондинки. И это событие тоже вызвало шквал комментариев и споров.

Холостяку Дмитрию Черкасову даже приписывали роман с украинской певицей СолоХой! Просто потому, что он разместил с ней фотографию в социальных сетях.

В финальном 11 спецвыпуске пост-шоу «Как выйти замуж» Дмитрий Черкасов в эксклюзивном обращении рассказал, как обстоит его личная жизнь сейчас. Молодой человек признался, что он нашел свою любовь и даже назвал имя девушки. Его избранницу зовут Александра.

Девушка первой написала Диме в социальных сетях, хотя даже не знала, что он известный спортсмен и бывший участник проекта «Холостяк»-7. Молодой человек признался, что именно это он оценил в своей девушке. Дмитрий Черкасов рассказал, что безумно счастлив с Александрой и рад тому, что ее заинтересовала его личность и мужественность, а не популярность.

О свадьбе Дмитрий Черкасов не упомянул. Но мы с нетерпением ждем хороших новостей.

Смотрите эксклюзивное видеообращение Дмитрия Черкасова прямо сейчас:

Video: «Холостяк» 7 сезона Дмитрий Черкасов назвал имя своей избранницы

Холостяк 7 сезона Дмитрий Черкасов признался, что нашел свою любовь и даже назвал имя избранницы

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