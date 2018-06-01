После финала проекта «Холостяк»-8 зрителей интересует вопрос: вместе ли Рожден и Иванка? Как вам известно, именно она стала победительницей шоу в 8 сезоне. А вместе ли холостяк и его избранница спустя полгода после съемок, вы узнаете прямо сейчас, в нашем материале!

Смотреть онлайн пост-шоу Холостяк 8 Как выйти замуж от 01.06.2018

Рожден и Иванка стали самой неожиданной парой 8 сезона. Большинство зрителей пророчили победу другой участнице — Гале.

С каждой из девушек у Рождена развивалась своя романтическая история. Но если с Галей это были чувства и эмоции, то с Иванкой — надежность и спокойствие. Холостяк выбрал ту, которая сможет принять насыщенную жизнь артиста и быть надежным спутником в круговороте событий.

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Вместе ли Иванка и Рожден сейчас? Нет. Их пути разошлись, и пара мирно попрощалась. Оба активно занимаются собственной карьерой и не теряют надежд встретить настоящую любовь.

Больше подробностей о жизни Иванки и Рождена после проекта смотрите в спецвыпуске пост-шоу «Как выйти замуж» от 01.06.2018!



Video: Вместе ли Рожден и Иванка после проекта «Холостяк»-8 Вместе ли Рожден и Иванка после проекта Холостяк 8 сезон? Вы узнаете об этом прямо сейчас. Читайте об отношениях Рождена и Иванки после проекта