Романтичне реаліті «Холостяк»-8 тільки добігло до кінця, а глядачів уже цікавить запитання, хто ж стане холостяком 2019 року? Вперше за всю історію проекту вам випаде можливість підказати, кого ви хочете бачити головним холостяком країни 2019 року. Голосуйте просто зараз за гідного, на вашу думку, кандидата, залишайте коментарі з побажаннями на офіційній сторінці «Холостяк»-Україна у Facebook! Новий сезон буде незабутнім!

Дивитися онлайн пост-шоу Холостяк 8 Як вийти заміж від 01.06.2018

У 9 сезоні на роль головного холостяка країни претендують п’ять кандидатів:

Богдан Юсипчук — актор, найкрасивіший українець планети

Сергій Цибульський — бізнесмен, батько дворічної дитини

Артем Приходько — продюсер, віце-чемпіон шосейних мотогонок

Микита Добринін — ведучий, головний редактор журналу «XXL»

Владислав Безрук — адвокат, власник юридичної компанії

Ще одне місце залишилося для кандидата не з вищеназваної п’ятірки, який, на думку глядачів, повинен стати холостяком 2019 року.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи разом Рожден та Іванка після проекту «Холостяк»-8

Зробіть свій внесок в історію проекту «Холостяк» — голосуйте за вподобаного кандидата!