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Телеканал СТБ / «Холостяк»-9: выбираем нового холостяка (ГОЛОСОВАНИЕ)

«Холостяк»-9: выбираем нового холостяка (ГОЛОСОВАНИЕ)

Телеканал СТБ

Романтическое реалити «Холостяк»-8 только подошло к концу, а зрителей уже интересует вопрос, кто же станет Холостяком в 2019 году? Впервые за всю историю проекта вам представится возможность подсказать, кого вы хотите видеть главным холостяком страны в 2019 году. Голосуйте прямо сейчас за достойного, по вашему мнению, кандидата, оставляйте комментарии с пожеланиями на официальной странице «Холостяк»-Украина в Facebook! Новый сезон будет незабываемым!

Смотреть онлайн пост-шоу Холостяк 8 Как выйти замуж от 01.06.2018

Холостяк 9

В 9 сезоне на роль главного холостяка страны претендуют пять кандидатов:

Богдан Юсипчук — актер, самый красивый украинец планеты

Сергей Цибульский — бизнесмен, отец двухлетнего ребенка

Артем Приходько — продюсер, вице-чемпион шоссейных мотогонок

Никита Добрынин — ведущий, главный редактор журнала «XXL»

Владислав Безрук — адвокат, владелец юридической компании

Еще одно место осталось для кандидата не из вышеназванной пятерки, который, по мнению зрителей, должен стать холостяком в 2019 году.

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Сделайте свой вклад в историю проекта «Холостяк» — голосуйте за понравившегося кандидата!

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