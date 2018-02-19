Тетяна Литвинова: Я ставлюся до образів, як до мистецтва

Чарівна суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова поділилася зі своїми підписчиками в Instagram роздумами про макіяж. Як відомо, улюблена мільйонами зірка телебачення виглядає просто карколомно не тільки на екрані, але й у житті. У чому ж секрет зірки — читайте в матеріалі.
Тетяна Литвинова шокувала своїх шанувальників у мережі несподіваною заявою: як виявилося, зірка до 35 років обходилася мінімальним набором косметики. «До 35 років у моїй косметичці жили кілька блисків для губ, туш для вій, пінцет для коригування брів і рум’яна», — зізналася Тетяна. Засоби для тонування обличчя зірці були просто не потрібні, навіть для особливих заходів: «Пудра сумлінно купувалася і через пару-трійку років не використана викидалася». До того ж, Тетяна завжди пам’ятала мамину настанову, що від дівчини повинно пахнути чистотою!
Але як же Тетяні Литвиновій вдалося переступити через свої установки, потрапивши на телебачення? ТВ-стандарти вимагають обов’язкового гриму, який доводиться носити по 12 годин на день! Для Тетяни це була справжня мука: «Я його (грим) ненавиділа, він мені чесався, стягував, вії були занадто важкими і таке інше». Але з часом зірка змирилася з цією необхідністю і навіть почала розбиратися у всіх термінах і секретах.
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Сама Тетяна виділила 6 б’юті-змін, які відбулися в її житті із необхідністю наносити грим:
- «Величезна косметичка усіх цих незрозумілих консилерів, коректорів, баз, хайлайтерів та інших нісенітниць».
- «Звичка сидіти щоранку по 2 години з прямою спиною, не рухаючись, вироблена роками».
- «Стан на роботі (з мейком) і в житті (відповідно — без)».
- «Я сама можу нафарбувати кого завгодно».
- «Я не боюся заходити в магазин косметики, ми з продавцями — на одній мові».
- «Я ставлюся до образів, як до мистецтва, яке, як кулінарне, створюється ненадовго, руйнується ще до кінця дня і зі сходом сонця створюється знову».
Тетяна Литвинова також зізналася, що боялася залежності від тонального крему, а разом з ним і від ідеального макіяжу. Крім того, суддя вважала, що чим пізніше буде наносити тон, тим довше шкіра буде дихати. У підсумку, на той момент Тетяна зробила один головний висновок: «Чим менше мейку, тим простіше жити і дихати»! Але зараз у зірки новий етап: «Я дихаю і живу вільно, що у мейку, що без. Загалом, дзен досягнуто». Мабуть, це і є та гармонія, до якої всі ми прагнемо!
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