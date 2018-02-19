Тетяна Литвинова: Я ставлюся до образів, як до мистецтва

Чарівна суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова поділилася зі своїми підписчиками в Instagram роздумами про макіяж. Як відомо, улюблена мільйонами зірка телебачення виглядає просто карколомно не тільки на екрані, але й у житті. У чому ж секрет зірки — читайте в матеріалі.

Тетяна Литвинова шокувала своїх шанувальників у мережі несподіваною заявою: як виявилося, зірка до 35 років обходилася мінімальним набором косметики. «До 35 років у моїй косметичці жили кілька блисків для губ, туш для вій, пінцет для коригування брів і рум’яна», — зізналася Тетяна. Засоби для тонування обличчя зірці були просто не потрібні, навіть для особливих заходів: «Пудра сумлінно купувалася і через пару-трійку років не використана викидалася». До того ж, Тетяна завжди пам’ятала мамину настанову, що від дівчини повинно пахнути чистотою!

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) Фев 16, 2018 в 6:54 PST

Але як же Тетяні Литвиновій вдалося переступити через свої установки, потрапивши на телебачення? ТВ-стандарти вимагають обов’язкового гриму, який доводиться носити по 12 годин на день! Для Тетяни це була справжня мука: «Я його (грим) ненавиділа, він мені чесався, стягував, вії були занадто важкими і таке інше». Але з часом зірка змирилася з цією необхідністю і навіть почала розбиратися у всіх термінах і секретах.

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Сама Тетяна виділила 6 б’юті-змін, які відбулися в її житті із необхідністю наносити грим:

«Величезна косметичка усіх цих незрозумілих консилерів, коректорів, баз, хайлайтерів та інших нісенітниць». «Звичка сидіти щоранку по 2 години з прямою спиною, не рухаючись, вироблена роками». «Стан на роботі (з мейком) і в житті (відповідно — без)». «Я сама можу нафарбувати кого завгодно». «Я не боюся заходити в магазин косметики, ми з продавцями — на одній мові». «Я ставлюся до образів, як до мистецтва, яке, як кулінарне, створюється ненадовго, руйнується ще до кінця дня і зі сходом сонця створюється знову».

Тетяна Литвинова також зізналася, що боялася залежності від тонального крему, а разом з ним і від ідеального макіяжу. Крім того, суддя вважала, що чим пізніше буде наносити тон, тим довше шкіра буде дихати. У підсумку, на той момент Тетяна зробила один головний висновок: «Чим менше мейку, тим простіше жити і дихати»! Але зараз у зірки новий етап: «Я дихаю і живу вільно, що у мейку, що без. Загалом, дзен досягнуто». Мабуть, це і є та гармонія, до якої всі ми прагнемо!

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