Татьяна Литвинова: Я отношусь к образам, как к искусству

Очаровательная судья кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова поделилась со своими подписчиками в Instagram размышлениями о макияже. Как известно, любимая миллионами звезда телевидения выглядит просто сногсшибательно не только на экране, но и в жизни. В чем же секрет звезды — читайте в материале.

Татьяна Литвинова шокировала своих поклонников в сети неожиданным откровением: как оказалось, звезда до 35 лет обходилась минимальным набором косметики. «До 35 лет в моей косметичке жили несколько блесков для губ, тушь для ресниц, пинцет для корректировки бровей и румяна», — призналась Татьяна. Средства для тонирования лица звезде были просто не нужны, даже для особых мероприятий: «Пудра добросовестно покупалась и через пару тройку лет не использованная выбрасывалась». К тому же, Татьяна всегда помнила мамино наставление, что от девушки должно пахнуть чистотой!

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) Фев 16, 2018 в 6:54 PST

Но как же Татьяне Литвиновой удалось переступить через свои установки, попав на телевидение? ТВ-стандарты требуют обязательного грима, который приходится носить по 12 часов в день! Для Татьяны это была настоящая мука: «Я его (грим) ненавидела, он мне чесался, стягивал, ресницы были слишком тяжелыми и прочее». Но со временем звезда смирилась с этой необходимостью и даже начала разбираться во всех терминах и секретах.

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Сама Татьяна выделила 6 бьюти-перемен, которые произошли в ее жизни с необходимостью наносить грим:

«Огромная косметичка всех этих мудреных консилеров, корректоров, баз, хайлайтеров и прочей ерунды». «Привычка сидеть каждое утро по 2 часа с прямой спиной, не шевелясь, выработанная годами». «Состояние на работе (с мейком) и в жизни (соответственно — без)». «Я сама могу накрасить кого угодно». «Я не боюсь заходить в магазин косметики, мы с продавцами — на одном языке». «Я отношусь к образам, как искусству, которое, как кулинарное, создается ненадолго, рушится еще до конца дня и с восходом солнца создается снова».

Татьяна Литвинова также призналась, что боялась зависимости от тонального крема, а вместе с ним и от идеального макияжа. Кроме того, судья считала, что чем позже будет наносить тон, тем дольше кожа будет дышать. В итоге, на тот момент Татьяна сделала один главный вывод: «Чем меньше мейка, тем проще жить и дышать»! Но сейчас у звезды новый этап: «Я дышу и живу свободно, что в мейке, что без. В общем, дзен достигнут». Пожалуй, это и есть та гармония, к которой все мы стремимся!

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