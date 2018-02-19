Татьяна Литвинова: Я отношусь к образам, как к искусству

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Татьяна Литвинова: Я отношусь к образам, как к искусству

Татьяна Литвинова: Я отношусь к образам, как к искусству

Телеканал СТБ

Очаровательная судья кулинарного шоу «МастерШеф»  Татьяна Литвинова поделилась со своими подписчиками в Instagram размышлениями о макияже. Как известно, любимая миллионами звезда телевидения выглядит просто сногсшибательно не только на экране, но и в жизни. В чем же секрет звезды — читайте в материале.

Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова шокировала своих поклонников в сети неожиданным откровением: как оказалось, звезда до 35 лет обходилась минимальным набором косметики. «До 35 лет в моей косметичке жили несколько блесков для губ, тушь для ресниц, пинцет для корректировки бровей и румяна», — призналась Татьяна. Средства для тонирования лица звезде были просто не нужны, даже для особых мероприятий: «Пудра добросовестно покупалась и через пару тройку лет не использованная выбрасывалась». К тому же, Татьяна всегда помнила мамино наставление, что от девушки должно пахнуть чистотой!

Но как же Татьяне Литвиновой удалось переступить через свои установки, попав на телевидение? ТВ-стандарты требуют обязательного грима, который приходится носить по 12 часов в день! Для Татьяны это была настоящая мука: «Я его (грим) ненавидела, он мне чесался, стягивал, ресницы были слишком тяжелыми и прочее». Но со временем звезда смирилась с этой необходимостью и даже начала разбираться во всех терминах и секретах.

Читайте также: Татьяна Литвинова рассказала о дне рождения мужа

Татьяна Литвинова

Сама Татьяна выделила 6 бьюти-перемен, которые произошли в ее жизни с необходимостью наносить грим:

  1. «Огромная косметичка всех этих мудреных консилеров, корректоров, баз, хайлайтеров и прочей ерунды».
  2. «Привычка сидеть каждое утро по 2 часа с прямой спиной, не шевелясь, выработанная годами».
  3. «Состояние на работе (с мейком) и в жизни (соответственно — без)».
  4. «Я сама могу накрасить кого угодно».
  5. «Я не боюсь заходить в магазин косметики, мы с продавцами — на одном языке».
  6. «Я отношусь к образам, как искусству, которое, как кулинарное, создается ненадолго, рушится еще до конца дня и с восходом солнца создается снова».  
Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова также призналась, что боялась зависимости от тонального крема, а вместе с ним и от идеального макияжа. Кроме того, судья считала, что чем позже будет наносить тон, тем дольше кожа будет дышать. В итоге, на тот момент Татьяна сделала один главный вывод: «Чем меньше мейка, тем проще жить и дышать»! Но сейчас у звезды новый этап: «Я дышу и живу свободно, что в мейке, что без. В общем, дзен достигнут». Пожалуй, это и есть та гармония, к которой все мы стремимся!

Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2018: Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко назвали своих фаворитов

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.