Нацотбор на Евровидение-2018: Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко назвали своих фаворитов

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Нацотбор на Евровидение-2018: Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко назвали своих фаворитов

Нацотбор на Евровидение-2018: Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко назвали своих фаворитов

Телеканал СТБ

В субботу, 17 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018, на котором девять талантливых участников представили свои конкурсные композиции. Насладиться этим праздником музыки пришло немало звездных гостей, среди которых были и судьи «МастерШеф» Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко. Звезды поделились своими впечатлениями о песенном конкурсе и назвали своих фаворитов.

Татьяна Литвинова, Дмитрий Горовенко

Татьяна Литвинова сразу призналась, что полюбила двух исполнителей, между которыми никак не могла определиться. «Всех, кто выступал, я слушала с закрытыми глазами, чтобы понять, какие чувства они у меня вызывают», — отметила звезда «МастерШеф». Каждый из участников вызывал у Татьяны какие-то определенные ассоциации из детства, она сравнивала их с любимыми исполнителями. Таким образом, непередаваемые эмоции Татьяне подарила исполнительница JULINOZA: «Она такая очаровательная девочка, поющая удивительным голосом. Я не могу ее ни с кем сравнить, она будто из космоса к нам прилетела!».

В то же время Татьяне Литвиновой понравилась современная группа Mountain Breeze. В их композиции Татьяна почувствовала первые аккорды из «Yesterday» Beatles, также у нее возникла ассоциация с хитами A-ha. «Они для меня — как новое прочтение лучших образцов популярной музыки», — подчеркнула Татьяна. По мнению звездной гостьи, Mountain Breeze исполняет современную и актуальную музыку, которую будет хорошо воспринимать большая аудитория.

Тетяна Литвинова, Дмитро Горовенко

Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко

Читайте также: Результаты голосования второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018

Дмитрий Горовенко и его девушка Кристина также поделились мыслями относительно своих фаворитов на Нацотборе на Евровидение-2018. И, как оказалось, музыкальные вкусы пары совпали с Татьяниными. Для Дмитрия очень важно, чтобы во время прослушивания музыки по телу бегали мурашки — именно такие ощущения у него вызвала песня группы Mountain Breeze. Но эмоционально также понравилось выступление певицы JULINOZA. Кристина добавила, что, кроме озвученных Дмитрием исполнителей, ей понравилась ILLARIA — по ее мнению, на таком конкурсе должна быть и сугубо украинская, фольклорная музыка.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн-трансляцию в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ.

Читайте также: Руслан Квинта: хитмейкер-рекордсмен и продюсер Нацотбора «Евровидения»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.