Нацотбор на Евровидение-2018: Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко назвали своих фаворитов

В субботу, 17 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018, на котором девять талантливых участников представили свои конкурсные композиции. Насладиться этим праздником музыки пришло немало звездных гостей, среди которых были и судьи «МастерШеф» Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко. Звезды поделились своими впечатлениями о песенном конкурсе и назвали своих фаворитов.

Татьяна Литвинова сразу призналась, что полюбила двух исполнителей, между которыми никак не могла определиться. «Всех, кто выступал, я слушала с закрытыми глазами, чтобы понять, какие чувства они у меня вызывают», — отметила звезда «МастерШеф». Каждый из участников вызывал у Татьяны какие-то определенные ассоциации из детства, она сравнивала их с любимыми исполнителями. Таким образом, непередаваемые эмоции Татьяне подарила исполнительница JULINOZA: «Она такая очаровательная девочка, поющая удивительным голосом. Я не могу ее ни с кем сравнить, она будто из космоса к нам прилетела!».

В то же время Татьяне Литвиновой понравилась современная группа Mountain Breeze. В их композиции Татьяна почувствовала первые аккорды из «Yesterday» Beatles, также у нее возникла ассоциация с хитами A-ha. «Они для меня — как новое прочтение лучших образцов популярной музыки», — подчеркнула Татьяна. По мнению звездной гостьи, Mountain Breeze исполняет современную и актуальную музыку, которую будет хорошо воспринимать большая аудитория.

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Дмитрий Горовенко и его девушка Кристина также поделились мыслями относительно своих фаворитов на Нацотборе на Евровидение-2018. И, как оказалось, музыкальные вкусы пары совпали с Татьяниными. Для Дмитрия очень важно, чтобы во время прослушивания музыки по телу бегали мурашки — именно такие ощущения у него вызвала песня группы Mountain Breeze. Но эмоционально также понравилось выступление певицы JULINOZA. Кристина добавила, что, кроме озвученных Дмитрием исполнителей, ей понравилась ILLARIA — по ее мнению, на таком конкурсе должна быть и сугубо украинская, фольклорная музыка.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн-трансляцию в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ.

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