Вот и закончился второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018! Кто прошел в финал Национального отбора из второй девятки? Каковы результаты голосования от 17.02.2018? Об этом в нашем материале!

Все телезрители, а также зрители онлайн-трансляции отбора на Евровидение-2018 уже знают результаты голосования. Но для тех, кто пропустил это событие, мы коротко расскажем, как все происходило.

Второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 в Украине открыла певица INGRET с песней «Save My Planet». Члены жюри оценили выступление артистки в 2 балла, а зрители — в 3.

Вторым выступил MELOVIN с композицией «Under the ladder». От судей певец получил 8 баллов, от зрителей — 9.

JULINOZA с песней «Hto ja?» выступила следующей. Она получила от судей 4 балла, от зрителей — 1.

Далее показала свой номер TAYANNA c композицией «Леля». Певица получила 9 баллов от судей и 7 от зрителей.

Группа KADNAY спела песню «Beat of the universe». Жюри отдало коллективу 7 баллов, зрители — 8.

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Вскоре зрители и жюри Нацотбора на Евровидение-2018 увидели выступление участников группы Yurcash с песней «Stop killing love». Они получили от жюри 3 балла, от зрителей — 5.

Mountain Breeze выступили в первом полуфинале под номером 7, исполнив песню «I see you». Им жюри поставило 6 балла, зрители — 6.

ILLARIA исполнила свою конкурсную песню «Сила» предпоследней. Ее выступление жюри оценило в 5 баллов, зрители — в 4.

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 в Украине закрыла группа DILEMMA с песней «На паті». Она получила от судей 1 балл, от зрителей — 2.

Итак, по результатам оценивания судей и зрительского голосования от 17.02.2018, в финал проходят MELOVIN, TAYANNA, KADNAY.

Результаты зрительского голосования в процентах и баллах:

Имя участника Код участника Результаты зрительского голосования в процентах Результаты зрительского голосования в баллах INGRET 1 6.96% 3 MELOVIN 2 25.49% 9 JULINOZA 3 4.7% 1 TAYANNA 4 13.23% 7 KADNAY 5 15.4% 8 Yurcash 6 9.29% 5 Mountain Breeze 7 10.69% 6 ILLARIA 8 7.78% 4 DILEMMA 9 6.47% 2

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.

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