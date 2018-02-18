Вот и закончился второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018! Кто прошел в финал Национального отбора из второй девятки? Каковы результаты голосования от 17.02.2018? Об этом в нашем материале!
Все телезрители, а также зрители онлайн-трансляции отбора на Евровидение-2018 уже знают результаты голосования. Но для тех, кто пропустил это событие, мы коротко расскажем, как все происходило.
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 в Украине открыла певица INGRET с песней «Save My Planet». Члены жюри оценили выступление артистки в 2 балла, а зрители — в 3.
Вторым выступил MELOVIN с композицией «Under the ladder». От судей певец получил 8 баллов, от зрителей — 9.
JULINOZA с песней «Hto ja?» выступила следующей. Она получила от судей 4 балла, от зрителей — 1.
Далее показала свой номер TAYANNA c композицией «Леля». Певица получила 9 баллов от судей и 7 от зрителей.
Группа KADNAY спела песню «Beat of the universe». Жюри отдало коллективу 7 баллов, зрители — 8.
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Вскоре зрители и жюри Нацотбора на Евровидение-2018 увидели выступление участников группы Yurcash с песней «Stop killing love». Они получили от жюри 3 балла, от зрителей — 5.
Mountain Breeze выступили в первом полуфинале под номером 7, исполнив песню «I see you». Им жюри поставило 6 балла, зрители — 6.
ILLARIA исполнила свою конкурсную песню «Сила» предпоследней. Ее выступление жюри оценило в 5 баллов, зрители — в 4.
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 в Украине закрыла группа DILEMMA с песней «На паті». Она получила от судей 1 балл, от зрителей — 2.
Итак, по результатам оценивания судей и зрительского голосования от 17.02.2018, в финал проходят MELOVIN, TAYANNA, KADNAY.
Результаты зрительского голосования в процентах и баллах:
|
Имя участника
|
Код участника
|
Результаты зрительского голосования в процентах
|
Результаты зрительского голосования в баллах
|
INGRET
|
1
|
6.96%
|
3
|
MELOVIN
|
2
|
25.49%
|
9
|
JULINOZA
|
3
|
4.7%
|
1
|
TAYANNA
|
4
|
13.23%
|
7
|
KADNAY
|
5
|
15.4%
|
8
|
Yurcash
|
6
|
9.29%
|
5
|
Mountain Breeze
|
7
|
10.69%
|
6
|
ILLARIA
|
8
|
7.78%
|
4
|
DILEMMA
|
9
|
6.47%
|
2
Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.