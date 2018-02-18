Ось і закінчився другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018! Хто пройшов у фінал Національного відбору з другої дев’ятки? Які результати голосування від 17.02.2018? Про це в нашому матеріалі!

Всі телеглядачі, а також глядачі онлайн-трансляції Нацвідбору на Євробачення-2018 вже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як все відбувалося.

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 в Україні відкрила співачка INGRET з піснею «Save My Planet». Члени журі оцінили її виступ у 2 бали, а глядачі – у 3.

Другим виступив MELOVIN із композицією «Under the ladder». Від суддів співак отримав 8 балів, від глядачів – 9.

JULINOZA з піснею «Hto ja?» виступила наступною. Вона отримала від суддів 4 бали, від глядачів – 1.

Далі показала свій номер TAYANNA з композицією «Леля». Співачка отримала 9 балів від журі та 7 від глядачів.

Гурт KADNAY виконав пісню «Beat of the universe». Журі віддало колективу 7 балів, глядачі – 8.

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Згодом глядачі та журі Нацвідбору на Євробачення-2018 побачили виступ учасників гурту Yurcash із піснею «Stop killing love». Вони отримали від журі 3 бали та 5 від глядачів.

Mountain Breeze виступили в першому півфіналі під номером 7, виконавши пісню «I see you». Їм журі поставило 6 балів, глядачі – 6.

ILLARIA виконала свою конкурсну пісню «Сила» передостанньою. Її виступ журі оцінило в 5 балів, глядачі — в 4.

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 в Україні закрив гурт DILEMMA із піснею «На паті». Він отримав від суддів 1 бал та 2 від глядачів.

Отже, за результатами оцінювання суддів та глядацького голосування від 17.02.2018 до фіналу проходять MELOVIN, TAYANNA, KADNAY.

Результати глядацького голосування у відсотках і балах:

Ім’я учасника Код учасника Результати глядацького голосування в процентах Результати глядацького голосування в балах INGRET 1 6.96% 3 MELOVIN 2 25.49% 9 JULINOZA 3 4.7% 1 TAYANNA 4 13.23% 7 KADNAY 5 15.4% 8 Yurcash 6 9.29% 5 Mountain Breeze 7 10.69% 6 ILLARIA 8 7.78% 4 DILEMMA 9 6.47% 2

Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший.

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