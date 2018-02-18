Ось і закінчився другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018! Хто пройшов у фінал Національного відбору з другої дев’ятки? Які результати голосування від 17.02.2018? Про це в нашому матеріалі!
Всі телеглядачі, а також глядачі онлайн-трансляції Нацвідбору на Євробачення-2018 вже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як все відбувалося.
Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 в Україні відкрила співачка INGRET з піснею «Save My Planet». Члени журі оцінили її виступ у 2 бали, а глядачі – у 3.
Другим виступив MELOVIN із композицією «Under the ladder». Від суддів співак отримав 8 балів, від глядачів – 9.
JULINOZA з піснею «Hto ja?» виступила наступною. Вона отримала від суддів 4 бали, від глядачів – 1.
Далі показала свій номер TAYANNA з композицією «Леля». Співачка отримала 9 балів від журі та 7 від глядачів.
Гурт KADNAY виконав пісню «Beat of the universe». Журі віддало колективу 7 балів, глядачі – 8.
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Згодом глядачі та журі Нацвідбору на Євробачення-2018 побачили виступ учасників гурту Yurcash із піснею «Stop killing love». Вони отримали від журі 3 бали та 5 від глядачів.
Mountain Breeze виступили в першому півфіналі під номером 7, виконавши пісню «I see you». Їм журі поставило 6 балів, глядачі – 6.
ILLARIA виконала свою конкурсну пісню «Сила» передостанньою. Її виступ журі оцінило в 5 балів, глядачі — в 4.
Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 в Україні закрив гурт DILEMMA із піснею «На паті». Він отримав від суддів 1 бал та 2 від глядачів.
Отже, за результатами оцінювання суддів та глядацького голосування від 17.02.2018 до фіналу проходять MELOVIN, TAYANNA, KADNAY.
Результати глядацького голосування у відсотках і балах:
|Ім’я учасника
|Код учасника
|Результати глядацького голосування в процентах
|Результати глядацького голосування в балах
|INGRET
|1
|6.96%
|3
|MELOVIN
|2
|25.49%
|9
|JULINOZA
|3
|4.7%
|1
|TAYANNA
|4
|13.23%
|7
|KADNAY
|5
|15.4%
|8
|Yurcash
|6
|9.29%
|5
|Mountain Breeze
|7
|10.69%
|6
|ILLARIA
|8
|7.78%
|4
|DILEMMA
|9
|6.47%
|2
Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший.