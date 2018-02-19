Нацвідбір на Євробачення-2018: Тетяна Литвинова та Дмитро Горовенко назвали своїх фаворитів

У суботу, 17 лютого, відбувся другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018, на якому дев’ять талановитих учасників представили свої конкурсні композиції. Насолодитися цим святом музики прийшло чимало зіркових гостей, серед яких були і судді «МастерШеф» Тетяна Литвинова та Дмитро Горовенко. Зірки поділилися своїми враженнями про пісенний конкурс та назвали своїх фаворитів.

Тетяна Литвинова одразу зізналася, що вподобала двох виконавців, між якими ніяк не могла визначитися. «Всіх, хто виступав, я слухала із заплющеними очима, щоб зрозуміти, які відчуття вони в мене викликають», — зауважила зірка «МастерШеф». Кожен з учасників викликав у Тетяни якісь певні асоціації з дитинства, вона порівнювала їх з улюбленими виконавцями. Таким чином, непередавані емоції Тетяні подарувала виконавиця JULINOZA: «Вона така чарівна дівчинка, яка співає дивовижним голосом. Я не можу її ні з ким порівняти, вона наче з космосу до нас прилетіла!».

Водночас Тетяні Литвиновій сподобався сучасний гурт Mountain Breeze. У їхній композиції Тетяна відчула перші акорди з «Yesterday» Beatles, також у неї виникла асоціація з хітами A-ha. «Вони для мене — як нове читання найкращих зразків популярної музики», — підкреслила Тетяна. На думку зіркової гості, Mountain Breeze виконує сучасну та актуальну музику, яку добре сприйматиме велика аудиторія.

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Дмитро Горовенко та його дівчина Христина також висловили думки стосовно своїх фаворитів на Нацвідборі на Євробачення-2018. І, як виявилося, музичні смаки пари збіглися із Тетяниними. Для Дмитра дуже важливо, щоб під час прослуховування музики по тілу бігали мурахи — саме такі відчуття у нього викликала пісня гурту Mountain Breeze. Але емоційно також сподобався виступ співачки JULINOZA. Христина додала, що, крім озвучених Дмитром виконавців, їй сподобалася ILLARIA — на її думку, на такому конкурсі має бути і суто українська, фольклорна музика.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн-трансляцію о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ.

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