Татьяна Литвинова рассказала о дне рождения мужа

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова на своей странице в Instagram рассказала о своих впечатлениях после дня рождения мужа. Татьяна разместила совместное фото с любимым — счастливая пара в тематических нарядах с удовольствием позирует на камеру. Кроме того, звезда поделилась с подписчиками своими сокровенными эмоциями…

На ретро-вечеринке Татьяна Литвинова с мужем Ярославом Трухановым предстали в стильных нарядах 20–30-х годов. Элегантная Татьяна была в длинном винтажном платье с глубоким декольте, а статный Ярослав — в гангстерском костюме и строгой шляпе. Кроме того, цвет жилетки, бабочки и шляпы Ярослава точно совпадает с тоном помады Татьяны — сразу видно, что пара продумала свой образ до мелочей!

Как известно, Татьяна Литвинова родом из солнечной и колоритной Одессы, поэтому недаром на фото красуется красноречивая надпись «Привоз», а на фоне виднеются рыбацкие сети и дубовые винные бочки. Похоже, что на празднике царила непередаваемая душевная атмосфера!

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) Фев 13, 2018 в 5:07 PST

И сама Татьяна подтвердила это в описании к фото, оставив очень проникновенное послание: «Незабываемые впечатления от вечеринки в День рождения любимого! Воспоминания хранятся в ящичках мозга под определенными эмоциями. Когда возникает какое-то ощущение, всплывает картинка из прошлого, как ассоциация. Весь этот день я веселилась и танцевала, как в детстве. Музыка, угощения, атмосфера, гости и твоя счастливая улыбка, любовь моя, она для меня бесценна! Я так счастлива, когда счастлив ты!»

Напомним, что судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова вышла замуж в 2016 году за бизнесмена Ярослава Труханова. В свободное от работы время пара много путешествует по миру.

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