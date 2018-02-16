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Телеканал СТБ / Тетяна Литвинова розповіла про день народження чоловіка

Тетяна Литвинова розповіла про день народження чоловіка

Телеканал СТБ

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова на своїй сторінці в Instagram розповіла про свої враження після дня народження чоловіка. Тетяна розмістила спільне фото з коханим — щаслива пара у тематичному вбранні із задоволенням позує на камеру. Крім того, зірка поділилася з підписниками своїми потаємними емоціями…

Татьяна Литвинова

На ретро-вечірці Тетяна Литвинова з чоловіком Ярославом Трухановим постали у стильних нарядах 20—30-х років. Елегантна Тетяна була у довгій вінтажній сукні з глибоким декольте, а статурний Ярослав — у гангстерському костюмі та строгому капелюсі. Крім того, колір жилетки, метелика та капелюха Ярослава точно збігався із тоном помади Тетяни — одразу видно, що пара продумала свій образ до дрібниць!

Як відомо, Тетяна Литвинова родом із сонячної та колоритної Одеси, тому недарма на фото красується промовистий напис «Привоз», а на фоні видніються рибацькі сітки та дубові винні бочки. Схоже, що на святі панувала неповторна душевна атмосфера!

І сама Тетяна підтвердила це в описі до фото, залишивши дуже пронизливе послання: «Незабутні враження від вечірки у День народження коханого! Спогади зберігаються у скриньках мозку під певними емоціями. Коли виникає якесь відчуття, спливає картинка з минулого, як асоціація. Весь цей день я веселилася і танцювала, як в дитинстві. Музика, частування, атмосфера, гості та твоя щаслива посмішка, моє кохання, вона для мене безцінна! Я така щаслива, коли щасливий ти!»

Нагадаємо, що суддя кулінарного шоу Тетяна Литвинова вийшла заміж у 2016 році за бізнесмена Ярослава Труханова. У вільний від роботи час пара багато подорожує по світу.

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