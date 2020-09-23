Людмила Шупенюк: Найскладніше дивитися на проблеми, які виникають у дітей

Уже 27 вересня о 21:15 на телеканалі СТБ стартує 7 сезон найбільшого медичного проєкту України — «Я соромлюсь свого тіла». Лікарка телепередачі Людмила Шупенюк розповіла, що цікавого чекає на глядачів у нових випусках, а також дала кілька слушних порад жінкам щодо піклування про своє здоров’я. Детальніше читайте в матеріалі.

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Людмило, розкажіть, яка історія пацієнтів у новому сезоні вразила вас найбільше?

За сім сезонів проєкту вже, мабуть, мене як лікаря важко вразити. Знаєте, швидше за все вражає не якась конкретна історія, а люди. З їхніми характерами, долями, ставленням до себе та до навколишнього світу. Для мене найскладніше спілкуватися і дивитися на проблеми, які виникають у дітей. Усі історії, які пов’язані з дитячими хворобами, дуже складні, тому що діти — це та категорія пацієнтів, яка свято вірить, що їх можна вилікувати так, як вони собі це уявляють. Лікарі для них — ніби чародії, які можуть створити диво. І іноді дуже складно пояснити дитині, що деякі речі не можна вилікувати повністю. Одним із пацієнтів нашого проєкту був маленький хлопчик Ярослав, який з дитинства мав проблеми з оком. Але він абсолютно не комплексує через це, бо вірить, що в майбутньому лікарі зроблять йому операцію і він буде бачити. Звичайно, ми зробили все можливе, щоб допомогти йому. Проте деякі речі повернути не можна. І от такі випадки тяжко пережити. Важко дивитися на батьків, які страждають через те, що не змогли чи не знали і не виправили ситуацію раніше. Емоційно це складно.

Чи будуть експерименти в новому сезоні?

Звичайно, вони будуть. Мені здається, що такий формат подачі інформації — дуже цікавий та інформативний. У новому сезоні будуть дуже сміливі експерименти. І, звичайно, будуть експерименти над ведучими. Без цього ніяк.

Ви є ведучою проєкту «Я соромлюсь свого тіла». А самі колись соромилися свого тіла?

Мабуть, що ні. На щастя, завдяки батькам та гарній генетиці мене у моєму тілі все влаштовує.

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На ваш погляд як акушера-гінеколога, яких найгрубіших помилок припускаються жінки у піклуванні про своє здоров’я?

Якщо говорити про ті помилки, яких припускаються жінки у ставленні до свого здоров’я, то це впевненість у тому, що якщо наразі мене нічого не турбує, то не треба займатися профілактикою. На жаль, люди звертаються по допомогу до лікаря лише тоді, коли припече. І от оце відкладання на потім найбільше шкодить. Адже багато жіночих хвороб на початку можуть перебігати безсимптомно. Це і рак шийки матки, і рак молочної залози. А от коли починає боліти, то допомогти вже дуже складно. Тому, мені здається, що найбільша помилка наших жінок — небажання знати про себе, про потреби свого організму. Важливо думати про профілактику, навчитися слухати свій організм.

Як ви вважаєте, після ситуації з коронавірусом чи зміниться життя і ставлення до свого здоров’я у громадян нашої країни?

Я не знаю, як ми будемо жити після ситуації з коронавірусом, але точно не так, як раніше. Що стосується здоров’я, то я не думаю, що це сильно вплине на наше населення. А от стосовно звичних для нас речей, які ми не цінували раніше, бо вважали, що вони нікуди не дінуться, — вільне пересування, спілкування, походи на роботу чи на відпочинок… Тільки втративши щось, ми можемо оцінити важливість. І цей досвід навчить нас цінувати все те, на що раніше ми не звертали уваги. І особливо це стосується нашого здоров’я. Тому що часто люди починають його цінувати тільки тоді, коли втрачають.

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