Що таке алопеція та причини облисіння і випадання волосся

Алопеція: причини і види облисіння та випадіння волосся
Алопеція – проблема, яка може добряче попсувати нерви. І впоратися з цією недугою не так уже й просто. Так що таке алопеція? Які причини випадіння волосся? Як називаються різні види облисіння? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
Що таке алопеція?
Облисіння, або алопеція, – це захворювання, що характеризується випадінням наявного на голові волосся і порушенням процесу росту нового волосся. На таку недугу частіше страждають чоловіки, однак і жінок проблема не завжди оминає. Залежно від виду і форми алопеції облисіння може бути частковим або повним.
Види облисіння:
- Осередкова (гніздова) алопеція. Утворення однієї або кількох округлих залисин з гладкою поверхнею. Згодом осередки можуть збільшуватися, зливатися і призводити до цілковитої втрати волосся на голові або іншій ділянці тіла.
- Андрогенетична алопеція. Зумовлена підвищенням рівня андрогенів (чоловічих статевих гормонів) і в більшості випадків є спадковою.
- Себорейна алопеція. Виникає на фоні себореї.
- Рубцева алопеція. Волосся не росте в ділянці рубцевих змін шкіри.
- Симптоматична алопеція. Розвивається як ускладнення після тяжких захворювань.
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Форми алопеції:
- дифузна (зменшення густоти волосся тільки на голові)
- локальна (часткове випадання пучків волосся, починаючи з маківки)
- субтотальна (втрата більше 40% волосяного покриву голови)
- офіазис (випадіння волосся на потилиці або скронях)
- універсальна (випадіння брів, вій і волосся на тілі)
- тотальна (повна втрата волосся).
Чому випадає волосся?
Алопеція може виникати під впливом різних факторів.
Основні причини алопеції:
- залізодефіцитна анемія;
- нестача вітамінів, найважливіших мікро- і макроелементів;
- грибкові ураження шкіри голови;
- порушення роботи щитоподібної залози;
- стреси;
- хронічні захворювання;
- вживання деяких ліків;
- травми;
- переохолодження шкіри голови;
- вроджені патології.
Також причини облисіння у жінок можуть бути такими:
- синдром полікістозних яєчників;
- вагітність і лактація;
- косметичні процедури (фарбування, знебарвлення, сушіння феном тощо).
Як вилікувати алопецію
У кожному конкретному випадку лікар повинен встановити причину випадіння волосся і розробити індивідуальний план лікування. У боротьбі із захворюванням допоможуть препарати, які чинять стимулювальний вплив на волосяні фолікули, а також частково нівелюють дію статевих гормонів. Засоби застосовують упродовж тривалого часу. Наприклад, сучасним стимулятором росту волосся є міноксидил – компонент, що міститься в препаратах для волосся, який розслаблює судини і прискорює кровообіг у волосяних фолікулах.
Займатися самолікуванням не рекомендовано: підібрана без порад лікаря терапія в деяких випадках не просто виявляється неефективною, а й призводить до ще більшої втрати волосся.
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