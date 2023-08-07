Что такое алопеция и причины облысения и выпадения волос

Алопеция: причины и виды облысения и выпадения волос
Алопеция — проблема, которая хорошо может попортить нервы. И справиться с этим недугом не так уж и просто. Так что такое алопеция? Какие причины выпадения волос? Как называются разные виды облысения? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла»
Что такое алопеция?
Облысение, или алопеция, – это заболевание, характеризующееся выпадением имеющихся на голове волос и нарушением процесса роста новых волос. От такого недуга чаще страдают мужчины, однако и женщин проблема не всегда обходит стороной. В зависимости от вида и формы алопеции облысение может быть частичным или полным.
Виды облысения:
- Очаговая (гнездная) алопеция. Образование одной или нескольких кругловидных проплешин с гладкой поверхностью. Со временем очаги могут увеличиваться, сливаться и приводить к полной потере волос на голове или другом участке тела.
- Андрогенетическая алопеция. Обусловлена повышением уровня андрогенов (мужских половых гормонов) и в большинстве случаев передается по наследству.
- Себорейная алопеция. Возникает на фоне себореи.
- Рубцовая алопеция. Волосы не растут в области рубцовых изменений кожи.
- Симптоматическая алопеция. Развивается как осложнение после тяжелых заболеваний.
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Формы алопеции:
- диффузная (уменьшение густоты волос только на голове)
- локальная (частичное выпадение пучков волос, начиная с верхушки)
- субтотальная (потеря более 40% волосяного покрова головы)
- офиазис (выпадение волос на затылке или на висках)
- универсальная (выпадение бровей, ресниц и волос на теле)
- тотальная (полная потеря волос).
Почему выпадают волосы?
Алопеция может возникать под влиянием самых разных факторов.
Основные причины алопеции:
- железодефицитная анемия;
- нехватка витаминов, важнейших микро- и макроэлементов;
- грибковые поражения кожи головы;
- нарушения работы щитовидной железы;
- стрессы;
- хронические заболевания;
- прием некоторых лекарств;
- травмы;
- переохлаждение кожи головы;
- врожденные патологии.
Также причины облысения у женщин могут быть следующими:
- синдром поликистозных яичников;
- беременность и лактация;
- косметические процедуры (окрашивание, обесцвечивание, сушка феном и т. д.).
Как вылечить алопецию
В каждом конкретном случае врач должен установить причину выпадения волос и разработать индивидуальный план лечения. В борьбе с заболеванием помогут препараты, которые оказывают стимулирующее воздействие на волосяные фолликулы, а также частично нивелируют действие половых гормонов. Средства используются на протяжении длительного времени. К примеру, современным стимулятором роста волос является миноксидил – компонент, содержащийся в препаратах для волос, который расслабляет сосуды и ускоряет кровообращение в волосяных фолликулах.
Заниматься самолечением не рекомендуется: подобранная без советов врача терапия в некоторых случаях не просто оказывается неэффективной, но и приводит к еще большей потере волос.
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