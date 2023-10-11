Тахикадрия: что это и чем она опасна

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Я соромлюсь свого тіла

Тахикардия: причины, симптомы и лечение

11.10.2023

Большинство людей часто не обращают внимания на учащенное сердцебиение, списывая его на стрессы. Врачи предупреждают: недуг вовсе не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. С ним следует быть предельно осторожным. Почему возникает тахикардия и как с ней бороться? Об этом рассказывают врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

учащенное сердцебиение

Что такое тахикардия?

Тахикардия – это одно из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма. Болезнь характеризуется чрезмерно частым сердцебиением в состоянии покоя. Обычно у взрослых в нетревожном состоянии частота сердечных сокращений составляет от 60 до 100 ударов в минуту (некоторые врачи ограничивают верхний предел здорового сердцебиения величиной 90 ударов в минуту). Порог нормальной частоты сердечных сокращений зависит от возраста человека.

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Почему возникает тахикардия?

Прежде всего следует отметить, что тахикардия – это, скорее, симптом, нежели самостоятельное заболевание. Причины возникновения могут быть самыми разными. Чтобы разработать схему лечения, специалист должен выявить и устранить эти факторы.

У здоровых людей тахикардия возникает:

  • в результате стрессовых ситуаций, физических нагрузок и эмоционального возбуждения;
  • при повышении температуры воздуха;
  • при употреблении некоторых лекарственных средств, крепкого чая, кофе или алкоголя;
  • от резкой перемены положения тела.

У детей дошкольного возраста тахикардия считается физиологической нормой.

В то же время течение определенных патологических состояний нередко сопровождает именно тахикардия.

Причины тахикардии

причины тахикардии

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Зачастую тахикардия связана с нарушением генерации электрических импульсов, управляющих ритмом сердечных сокращений. Такие нарушения могут быть вызваны рядом причин. Среди них:

  • реакция на некоторые лекарственные препараты;
  • врожденные нарушения электрической проводимости сердца;
  • врожденные аномалии сердца;
  • пристрастие к алкоголю;
  • употребление наркотиков;
  • курение;
  • электролитный дисбаланс;
  • сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к ухудшению кровоснабжения и повреждению сердечной ткани (в том числе – атеросклероз, болезни клапанов сердца, сердечная недостаточность, заболевания сердечной мышцы (кардиомиопатия), опухоли или инфекции);
  • гипертония;
  • гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы);
  • заболевания легких.

При учащенном сердцебиении эффективность работы сердца падает. Это приводит к ухудшению снабжения кровью органов и частей тела, включая само сердце. При тахикардии наблюдается увеличенная потребность в кислороде миокарда. Если такое состояние продолжается длительное время, оно может повлечь за собой сердечный приступ, вызванный отмиранием клеток из-за недостатка кислорода.

Признаки тахикардии

симптомы тахикардии

У некоторых пациентов может не наблюдаться никаких симптомов или осложнений, связанных с тахикардией. Тем не менее такое состояние значительно увеличивает риск инсульта, внезапной остановки сердца или смерти.

В целом выделяют такие симптомы тахикардии:

  • учащенный пульс;
  • боли, дискомфорт в груди (стенокардия);
  • головокружение;
  • гипотония (пониженное артериальное давление);
  • головокружение;
  • ощущение нерегулярного и/или сильного биения сердца;
  • одышка;
  • внезапная слабость;
  • обморок.

Диагностика и лечение тахикардии

Вердикт о заболевании обычно выносится на основании результатов осмотра и опроса пациента, а также после проведения ряда медицинских исследований, которые могут включать:

1. Анализы

2. Электрокардиограмму (ЭКГ)

3. Холтеровское мониторирование

4. Регистратор событий

5. Электрофизиологические исследования

6. Ортостатическое исследование

лечение тахикардии

Варианты лечения тахикардии зависят от возраста пациента, состояния общего здоровья и некоторых других факторов. Терапия направлена на нормализацию частоты сердцебиения, предотвращение последующих эпизодов тахикардии, а также на снижение риска возможных осложнений. На эффективность лечения во многом влияет правильно установленные причины недуга.

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