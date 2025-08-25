Проекты
Я соромлюсь свого тіла

Какие маски для роста волос можно делать в домашних условиях?

25.08.2025

На голове человека растет от 100 000 до 150 000 волосинок. Но при этом в день мы можем терять от 100 до 120. Выпадение волос – естественный процесс. Однако многие жители планеты недовольны состоянием своих локонов. Какие маски для роста волос можно делать в домашних условиях? А также полезные советы от врача проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерины Безвершенко читайте в нашем материале.

Маски для роста волос в домашних условиях

Больше на тему: Как укрепить волосы: делаем средства в домашних условиях

Первый тревожный звоночек проблем с волосами и кожи головы – это большое количество волос, которые остаются на расческе.

«Волосы нужно расчесывать больше одного раза в день, – говорит Екатерина Безвершенко. – Это нужно для того, чтобы усилить кровообращение в коже головы, иначе кожное сало, которое производится сальными железами, не сможет распределиться по всей длине волоса и из-за этого их кончики будут сухими. Им просто не будет хватать питания и кожного сала».

Также Екатерина не рекомендует расчесывать волосы мокрыми: «В это время волосы очень слабые, тяжелые, легко ломаются и вырываются».

 Советы для тех, кто красит свои волосы

  • Используйте краску, которая не содержит аммиак и перекись водорода (нестойкие краски).
  • Стойкими красками пользуйтесь не чаще одного раза в 5–7 недель.
  • Если нужно покрасить корни волос, то красьте только те участки, которые отросли.

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»: что нужно знать перед походом в салон красоты

Маски для роста волос

Репейная маска для роста волос

Смешайте две столовые ложки репейного масла с 1 яичным желтком. Нанесите по всей длине волос. Затем замотайте волосы полотенцем и ходите так 1 час. После маски хорошо вымойте волосы шампунем.

Маска для роста волос с коньяком

Смешайте в равных пропорциях сок алоэ, мед, коньяк и 1 яичный желток. Нанесите по всей длине волос на один час. Тщательно смойте маску с помощью шампуня.

Маска для роста волос с алоэ

Смешайте 1 столовую ложку сока алоэ, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 яичный желток. Нанесите на волосы и оставьте под полотенцем на 30 минут. Смойте с шампунем.

Маска для роста волос с маслами

Подогрейте на водяной бане 4 столовых ложки натурального масла (репейное, оливковое, миндальное, жожоба, льняное, можно смесь) на среднюю длину и густоту волос, массажными движениями на несите на корни волос, смажьте кончики, остатки распределите по всей длине. Держите маску 1,5–2 часа под пленкой и теплым полотенцем. Затем тщательно вымойте волосы с помощью шампуня.

Больше по теме: Причины появления подкожного клеща и методы борьбы с ним

Эти маски подпитают волосы и немного их укрепят. Однако важно помнить! Есть проблемы волос и кожи головы, которые невозможно решить самому. В таком случае не стоит заниматься самолечением, следует немедленно обратиться к специалисту  к дерматологу или врачу-трихологу.

Красота волос зависит от здоровья. Берегите его и своевременно обращайтесь к специалистам!

Маски для роста волос в домашних условиях
 Маски для роста волос в домашних условиях
 Маски для роста волос в домашних условиях
