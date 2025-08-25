Маски для росту волосся в домашніх умовах

Які маски для росту волосся можна робити в домашніх умовах?
На голові людини росте від 100 000 до 150 000 волосинок. Але при цьому в день ми можемо втрачати від 100 до 120. Випадіння волосся – природний процес. Проте багато жителів планети незадоволені станом своїх локонів. Які маски для росту волосся можна робити у домашніх умовах? А також корисні поради від лікаря проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерини Безвершенко читайте у нашому матеріалі.
Більше на тему: Як зміцнити волосся: готуємо засоби в домашніх умовах
Перший тривожний дзвіночок проблем з волоссям та шкірою голови – велика кількість волосся, яке залишається на гребінці.
«Волосся потрібно розчісувати більше одного разу на день, – каже Катерина Безвершенко. – Це потрібно для того, аби посилити кровообіг у шкірі голови, інакше шкірне сало, яке виробляється сальними залозами, не зможе розподілитися по всій довжині волосся і через це їх кінчики будуть сухими. Їм просто не буде вистачати підживлення й шкірного сала».
Також Катерина не рекомендує розчісувати волосся мокрим: «В цей час волосся дуже слабке, важке, легко ламається й виривається».
Поради для тих, хто фарбує волосся
- Використовуйте фарбу, яка не містить аміак та перекис водню (нестійкі фарби).
- Стійкими фарбами користуйтеся не частіше одного разу на 5–7 тижнів.
- Якщо потрібно пофарбувати коріння волосся, то фарбуйте тільки ті ділянки, які відросли.
Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»: що потрібно знати перед відвідуванням салону краси
Маски для росту волосся
Маска для росту волосся з реп’яхової олії
Змішайте 2 ст. л. реп’яхової олії з 1 яєчним жовтком. Нанесіть по всій довжині волосся. Потім замотайте волосся рушником і ходіть так 1 годину. Після маски добре вимийте волосся шампунем.
Маска для росту волосся з коньяком
Змішайте у рівних пропорціях сік алое, мед, коньяк та 1 яєчний жовток. Нанесіть по всій довжині волосся на 1 годину. Змийте за допомогою шампуню.
Маска для росту волосся з алое
Змішайте 1 ст. л. соку алое, 1 ст. л. лимонного соку та 1 яєчний жовток. Нанесіть на волосся й залиште під рушником на 30 хвилин. Змийте з шампунем.
Маска для росту волосся з натуральної олії
Підігрійте на водяній бані 4 ст. л. натуральної олії (реп’яхова, оливкова, мигдальна, жожоба, можна суміш) на середню довжину і густоту волосся. Втирайте в коріння, потім змастіть кінчики, а залишки розподіліть по всій довжині. Потримайте 1,5–2 години під плівкою та теплим рушником. Змийте шампунем.
Більше на тему: Причини появи підшкірного кліща і методи боротьби з ним
Ці маски підживлять волосся та трохи його зміцнять. Однак важливо пам’ятати! Є проблеми волосся й шкіри голови, які неможливо вирішити самостійно. В такому разі не варто займатися самолікуванням, а краще одразу звернутися до фахівця – дерматолога або лікаря-трихолога.
Краса волосся залежить від здоров’я. Бережіть його та вчасно звертайтеся до фахівців!
Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ