Маски для росту волосся в домашніх умовах

Які маски для росту волосся можна робити в домашніх умовах?

На голові людини росте від 100 000 до 150 000 волосинок. Але при цьому в день ми можемо втрачати від 100 до 120. Випадіння волосся – природний процес. Проте багато жителів планети незадоволені станом своїх локонів. Які маски для росту волосся можна робити у домашніх умовах? А також корисні поради від лікаря проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерини Безвершенко читайте у нашому матеріалі.

Перший тривожний дзвіночок проблем з волоссям та шкірою голови – велика кількість волосся, яке залишається на гребінці.

«Волосся потрібно розчісувати більше одного разу на день, – каже Катерина Безвершенко. – Це потрібно для того, аби посилити кровообіг у шкірі голови, інакше шкірне сало, яке виробляється сальними залозами, не зможе розподілитися по всій довжині волосся і через це їх кінчики будуть сухими. Їм просто не буде вистачати підживлення й шкірного сала».

Також Катерина не рекомендує розчісувати волосся мокрим: «В цей час волосся дуже слабке, важке, легко ламається й виривається».

Поради для тих, хто фарбує волосся

Використовуйте фарбу, яка не містить аміак та перекис водню (нестійкі фарби).

Стійкими фарбами користуйтеся не частіше одного разу на 5–7 тижнів.

Якщо потрібно пофарбувати коріння волосся, то фарбуйте тільки ті ділянки, які відросли.

Маски для росту волосся

Маска для росту волосся з реп’яхової олії

Змішайте 2 ст. л. реп’яхової олії з 1 яєчним жовтком. Нанесіть по всій довжині волосся. Потім замотайте волосся рушником і ходіть так 1 годину. Після маски добре вимийте волосся шампунем.

Маска для росту волосся з коньяком

Змішайте у рівних пропорціях сік алое, мед, коньяк та 1 яєчний жовток. Нанесіть по всій довжині волосся на 1 годину. Змийте за допомогою шампуню.

Маска для росту волосся з алое

Змішайте 1 ст. л. соку алое, 1 ст. л. лимонного соку та 1 яєчний жовток. Нанесіть на волосся й залиште під рушником на 30 хвилин. Змийте з шампунем.

Маска для росту волосся з натуральної олії

Підігрійте на водяній бані 4 ст. л. натуральної олії (реп’яхова, оливкова, мигдальна, жожоба, можна суміш) на середню довжину і густоту волосся. Втирайте в коріння, потім змастіть кінчики, а залишки розподіліть по всій довжині. Потримайте 1,5–2 години під плівкою та теплим рушником. Змийте шампунем.

Ці маски підживлять волосся та трохи його зміцнять. Однак важливо пам’ятати! Є проблеми волосся й шкіри голови, які неможливо вирішити самостійно. В такому разі не варто займатися самолікуванням, а краще одразу звернутися до фахівця – дерматолога або лікаря-трихолога.

Краса волосся залежить від здоров’я. Бережіть його та вчасно звертайтеся до фахівців!

