Катерина Безвершенко: Проєкт «Я соромлюсь свого тіла» змінив життя українців на краще

Уже 27 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Лікарка програми Катерина Безвершенко ексклюзивно для STB.UA розповіла, що нового й цікавого чекає на глядачів у сьомому сезоні, а також дала кілька слушних порад стосовно догляду за шкірою. Детальніше читайте в матеріалі.

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Катерино, ось уже 7 років ви разом із колегами даруєте надію людям на одужання. Історія якого пацієнта в цьому сезоні вам запам’яталася найбільше?

У цьому сезоні було багато складних і цікавих пацієнтів. Але запам’яталися мені два пацієнти з онкологічними захворюваннями, які лікувалися в одного й того самого лікаря за допомогою його авторських ліків. За весь час існування проєкту я бачила всяке, і мене, напевно, дуже важко чимось здивувати, але ступінь занедбаності онкозахворювань аж до розпаду тканин шокував весь колектив проєкту. Я не уявляла, що можна жити з такою стадією раку і сподіватися на чудодійні ліки. Ці пацієнти викликали в мене величезне співчуття, іноді навіть хотілося плакати від розуміння того, що допомогти їм, швидше за все, не вдасться. І водночас я досі не розумію, чим керуються люди з такими важкими захворюваннями, звертаючись до знахарів, псевдолікарів, гомеопатів. Вони втрачають дорогоцінний час.

Також не можу не згадати історію Белли з ожирінням. Її лікування — це, скоріше, детективне розслідування про те, як стосунки в сім’ї, долі батьків, особливості виховання і традиції можуть вплинути на здоров’я дитини і спроби їй допомогти.

Як ви вважаєте, чому українці максимально відтягують візит до лікаря і намагаються займатися самолікуванням?

Я часто ставлю собі це запитання, адже зараз, у часи інтернету і вільного доступу до інформації, можна дізнатися про найкращих фахівців у тій чи іншій галузі, записатися до лікаря, навіть отримати онлайн-консультацію. Проте досі трапляються люди, які більше довіряють порадам знайомих, народній медицині, ворожкам, слухають страшні історії про недобросовісних лікарів і думають, що з ними станеться те саме. Напевно, у нас через ментальні особливості люди ще не навчилися любити себе, своє тіло, вони не можуть ставитися до нього з увагою і повагою. Це вважається чимось другорядним, тим, що можна відкласти на потім. Як мені здається, наш проєкт виконує важливу просвітницьку місію: ми простою мовою на прикладах наших пацієнтів навчаємо українців піклуватися про себе.

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Яких найпоширеніших помилок припускаються люди в догляді за своєю шкірою?

Цих помилок кілька. По-перше, люди не завжди можуть правильно визначити свій тип шкіри і, відповідно, правильно дібрати догляд. Наприклад, часте використання скрабів може нашкодити чутливій шкірі і спричинити почервоніння, модні зараз косметичні процедури можуть спровокувати розацеа. Занадто щільні текстури кремів можуть стати причиною появи вугрових висипань. По-друге, останнім часом зовсім молоді дівчата вважають за необхідне використовувати антивікову косметику та процедури нібито з метою запобігання передчасному старінню, але при цьому курять, п’ють газовані напої і ходять у солярії. І по-третє, при виникненні захворювання шкіри, особливо шкіри обличчя, спочатку звертаються до косметолога або шукають рішення проблеми в інтернеті, а потім уже йдуть до дерматолога, тим самим ускладнюючи діагностику і лікування.

Як ви вважаєте, чи змінилося ставлення українців до свого здоров’я?

Я вважаю, що змінилося. І багато в чому завдяки нашому проєкту. Мені дуже приємно чути від своїх колег різних спеціальностей, що до них прийшли на профілактичний огляд після чергового випуску передачі, що пацієнти, які роками не з’являлися, вирішили повернутися до лікування і виконують усі рекомендації. І до мене на прийом після чергового сюжету в проєкті збільшується потік пацієнтів з тією чи іншою проблемою.

Дерматологи останні кілька років розгорнули велику освітню програму для запобігання раку шкіри, і це приносить свої плоди: кількість охочих перевірити родимки збільшилася в рази. Я впевнена, що саме за допомогою постійного професійного інформування людей про заходи профілактики за допомогою інтернету і телебачення поступово ситуація зміниться, і українці стануть більш відповідально ставитися до свого здоров’я.

Як лікаря такого відомого проєкту вас, напевно, впізнають на вулиці. Як реагуєте на це? Що найчастіше запитують?

Так, на вулиці впізнають. Часто підходять, дякують за проєкт, просять сфотографуватися або дати автограф. Мені дуже приємно. Найчастіше навіть не питають, а дивуються, що в житті я невисокого зросту. Доводиться пояснювати, що на екрані людина здається дещо більшою.

Чому глядачі мають дивитися 7-й сезон проєкту «Я соромлюсь свого тіла»?

Тому що наш проєкт дуже крутий! І всі сезони, незважаючи на незмінну структуру, дуже різні, в кожному є своя концепція, ідея, свій посил до аудиторії. У сьомому сезоні будуть цікаві експерименти. Наприклад, про вакцинацію або фотостаріння шкіри. Будуть продовження історій наших складних пацієнтів і щасливі фінали.

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