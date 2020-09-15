Екатерина Безвершенко: Проект «Я соромлюсь свого тіла» изменил жизнь украинцев к лучшему

Уже 27 сентября на телеканале СТБ состоится премьера седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Врач программы Екатерина Безвершенко эксклюзивно для STB.UA рассказала, что нового и интересного ждет зрителей в седьмом сезоне, а также дала несколько дельных советов по уходу за кожей. Подробнее читайте в материале.

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Екатерина, вот уже 7 лет вы вместе с коллегами дарите надежду людям на выздоровление. История какого пациента в этом сезоне вам запомнилась больше всего?

В этом сезоне было много сложных и интересных пациентов. Но запомнились мне два пациента с онкологическими заболеваниями, которые лечились у одного и того же доктора с помощью его авторских лекарств. За все время существования проекта я видела всякое, и меня, наверное, очень сложно чем-то удивить, но степень запущенности онкозаболеваний вплоть до распада тканей повергла в шок весь коллектив проекта. Я не представляла, что можно жить с такой степенью рака и надеяться на чудесные лекарства. Эти пациенты вызывали у меня огромное сочувствие, иногда даже хотелось плакать от понимания того, что помочь им, скорее всего, не удастся. И в то же время я до сих пор не понимаю, чем руководствуются люди с такими тяжелыми заболеваниями, обращаясь к знахарям, псевдоврачам, гомеопатам. Они теряют драгоценное время.

Также не могу не вспомнить историю Беллы с ожирением. Ее лечение — это, скорее, детективное расследование о том, как отношения в семье, судьбы родителей, особенности воспитания и традиции могут повлиять на здоровье ребенка и попытки ему помочь.

Как вы считаете, почему украинцы максимально оттягивают визит к врачу и пытаются заниматься самолечением?

Я часто задаю себе этот вопрос, ведь сейчас, во времена интернета и свободного доступа к информации, можно узнать о лучших специалистах в той или иной области, записаться к врачу, даже получить онлайн-консультацию. Но, тем не менее, до сих пор встречаются люди, которые больше доверяют советам знакомых, соседей, народной медицине, гадалкам, слушают страшные истории о недобросовестных врачах и думают, что с ними произойдет то же самое. Наверное, у нас в силу ментальных особенностей люди еще не научились любить себя, свое тело, они не могут относиться к нему с вниманием и уважением. Это до сих пор считается чем-то второстепенным, тем, что можно отложить на потом. Как мне кажется, наш проект выполняет важную просветительскую миссию: мы простым языком на примерах наших пациентов учим украинцев заботиться о себе.

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Какие самые распространенные ошибки совершают люди, ухаживая за своей кожей?

Этих ошибок несколько. Во-первых, люди не всегда могут правильно определить свой тип кожи и, соответственно, правильно подобрать уход. Например, частое использование скрабов может навредить чувствительной коже и вызвать покраснение, модные сейчас косметические процедуры могут спровоцировать розацеа. Слишком плотные текстуры кремов могут послужить причиной появления угревых высыпаний. Во вторых, в последнее время совсем молодые девушки считают необходимым использовать антивозрастную косметику и процедуры якобы с целью предотвращения преждевременного старения, но при этом курят, пьют газировку и ходят в солярии. И в третьих, при возникновении заболевания кожи, особенно кожи лица, сначала обращаются к косметологу или ищут решение проблемы в интернете, а потом уже идут к дерматологу, тем самым усложняя диагностику и лечение.

Как вы считаете, изменилось ли отношение украинцев к своему здоровью?

Я считаю, что изменилось. И во многом благодаря нашему проекту. Мне очень приятно слышать от своих коллег разных специальностей, что к ним пришли на профилактический осмотр после выпуска передачи, что пациенты, которые годами не появлялись, решили вернуться к лечению и выполняют все рекомендации. И ко мне на прием после очередного сюжета в проекте увеличивается поток пациентов с той или иной проблемой.

Дерматологи последние несколько лет развернули большую образовательную программу по предотвращению рака кожи, и это приносит свои плоды: количество желающих проверить родинки увеличилось в разы. Я уверена, что именно с помощью постоянного профессионального информирования людей о мерах профилактики с помощью интернета и телевидения постепенно ситуация изменится, и украинцы станут более ответственно относиться к своему здоровью.

Будучи врачом такого известного проекта, вас, наверняка, узнают на улице. Как реагируете на это? Что чаще всего спрашивают?

Да, на улице узнают. Часто подходят, благодарят за проект, просят сфотографироваться или дать автограф. Мне очень приятно. Чаще всего даже не спрашивают, а удивляются, что в жизни я невысокого роста. Приходится объяснять, что на экране человек выглядит несколько крупнее.

Почему зрители должны смотреть 7-й сезон проекта «Я соромлюсь свого тіла»?

Потому что наш проект очень крутой! И все сезоны, несмотря на неизменную структуру, очень разные, в каждом есть своя концепция, идея, свой посыл к аудитории. В седьмом сезоне будут интересные эксперименты. Например, о вакцинации или фотостарении кожи. Будут продолжения историй наших сложных пациентов и счастливые финалы.

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