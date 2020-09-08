Валерий Ославский: В этом сезоне истории пациентов никого не оставят равнодушными!

До премьеры седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» осталось совсем немного времени. Врач программы Валерий Ославский эксклюзивно для STB.UA рассказал, что нового и интересного ждет зрителей в седьмом сезоне, а также истории каких пациентов запомнились ему больше всего. Детальнее читайте в материале.

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»: руководитель проекта рассказала о седьмом сезоне

Валерий, вот уже 7 лет проект «Я соромлюсь свого тіла» выходит в эфир телеканала СТБ. Какая история пациента в этом сезоне повергла вас в шок? Кто из героев запомнился вам больше всего? Ведь вас еще можно удивить…

Я не буду спойлерить. Были два очень сложных пациента, чьи истории не оставят равнодушным никого! Даже такого циника, как я.

Один из пациентов — ребенок, который своей болезнью стимулировал родителей к работе. Они стали заниматься иппотерапией, то есть, лечением с помощью лошадей. Это семья бывшего бойца АТО и волонтера. Несмотря на то, что у них у самих больной ребенок, они помогали и другим. Мы соответственно помогли им.

Меня еще поразила их позиция. Они пришли не просто с просьбой: «Возьмите нас в проект», а сказали: «У нас такая-то проблема, мы знаем, как ее решить, мы накопили определенную сумму денег, но нам не хватает. Вы могли бы нам информационно помочь, чтоб собрать деньги на лечение?». И мы, конечно, пошли им навстречу, ребенок принял участие в проекте.

С какими трудностями вы столкнулись во время съемок? Что для вас было самым сложным?

Эмоционально сложно всегда. Истории пациентов не оставляют равнодушными ни наших зрителей, ни нас. Иногда сложно бывает физически, ведь съемки могут длиться очень долго.

На проекте с героями работают психологи, которые помогают им справиться с переживаниями. А вы работаете во время съемок с психологом, когда очень тяжелый пациент или трудный день?

Нет, я не обращался за профессиональной помощью к психологу ни разу. Не потому, что мне это не нужно, а просто я нахожу эту помощь в книгах, фильмах, в церкви, в беседах с друзьями.

Большинство людей с детства боятся врачей. Как приучить своего ребенка, что врач — это друг и его не стоит бояться? Чтобы во взрослом возрасте он посещал доктора для профилактики, а не лечил уже запущенные заболевания…

Именно для этого нужен наш проект. Мы показываем на ярких примерах то, как надо себя вести, а как нет. И что происходит, когда ты не заботишься о своем здоровье.

Как привить это ребенку? Нужно разговаривать с ним. Необходимо понимать, что ребенок — это наша маленькая копия, если мы хотим воспитать его правильно, мы должны воспитывать в первую очередь себя. Чтобы ребенок не боялся врача, нужно самому вовремя обращаться к стоматологу и другим специалистам.

Насколько важно позитивное мышление во время выздоровления?

Действительно, все зависит от того, как человек настроен. Это важно не только в плане выздоровления и здоровья, но и каких-то достижений, поставленных перед собой. Негатив приводит к тому, что человек заболевает, а позитив помогает заболевшему выздороветь, а здоровому — оставаться здоровым. Позитивное мышление очень важно и нужно.

Есть исследование, которое показывает, что если больной испытывает симпатию к доктору, который его лечит, он выздоравливает быстрее. Это можно также утверждать касательно отношений «пациент ― доктор» противоположного пола. Если женщина-доктор нравится пациенту или мужчина врач — пациентке, то процесс выздоровления ускоряется на 15%.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.