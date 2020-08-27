В преддверии выхода седьмого сезона «Я соромлюсь свого тіла» stb.ua пообщался с руководителем масштабного медицинского проекта. Дарья Майборода рассказала, какие пациенты будут в новом сезоне и почему в одном из выпусков Валерий Ославский заплакал. Подробнее читайте в нашем материале.

Дарья, это уже 7 сезон медицинского проекта. Расскажите, изменится ли его формат? Возможно, зрители смогут увидеть что-то новое?

Формат проекта не изменится. Как не менялся последние 7 лет. Становится только лучше. Проблемы, с которыми обращаются пациенты, становятся сложнее. Врачи — все более изобретательны в поисках диагнозов и методов лечения. Эксперименты все еще заставляют людей краснеть.

Мы ставили себе цель поднять новые темы, о которых никогда не говорили в проекте. А это, поверьте, было сложно. Поэтому в 7 сезоне зрителя ждут истории лечения девочки с 7 пальцами на руке, мальчика, который не растет, женщины с хвостом и впервые проект возьмется лечить священника. А результатам лечения одного из пациентов будет стоя аплодировать весь персонал клиники, в которой ему спасли жизнь.

То, чем мы можем гордиться, — очень крутой эксперимент о том, как говорить с детьми о сексе. Каждый, кто его смотрел на этапе съемок, монтажа и даже сдачи руководству, сказал: пора поговорить со своими детьми.

И отдельно хочу сказать о расследовании, которое мы впервые провели в рамках проекта. К нам обратилось сразу двое пациентов с терминальной стадией онко, лечившихся у одного и того же врача. И мы нашли и разоблачили профессора, который уже 50 лет «лечит» рак, гепатит и СПИД лекарствами собственного изобретения.

Особенность, которую, вероятно, стоит упомянуть, — в каждой программе у нас будет история спасения ребенка.

Какая история тронула вас больше всего?

Таких историй две. Одну из них зрители увидят в первой программе сезона. Не буду особо спойлерить, но… К нам обратились невероятно сильные и очень светлые родители маленького Славика. Папа — воин АТО, мама — волонтер. Вместе они занимаются иппотерапией — реабилитацией детей и взрослых с помощью езды на лошадях. И единственный, кого им не удается поставить на ноги, — их собственный сын. Мальчику 3, и он не ходит. У родителей оставались считанные месяцы, которые врачи давали на то, чтобы провести ребенку операцию.

А вторая история — особенная лично для меня. Ею заканчивается наш 7 сезон. Рассказывать не буду — хочу, чтобы зрители пережили ее так, как пережила ее я. Скажу только, что впервые за все годы после съемки плакал Валера Ославский.

Возникали ли сложности во время съемок?

Наш проект вообще весь состоит из сложностей. За 7 лет ты как-то привыкаешь и воспринимаешь это как обычную работу. У нас периодически пропадали пациенты, и однажды Валерию Ославскому пришлось даже обращаться в соцсетях ко всем неравнодушным, чтобы отыскать родителей маленькой пациентки. Одного из пациентов Катя Безвершенко лично повезла в другую страну, потому что только там ему могли помочь. Людмиле Шупенюк выпали очень сложные съемки экспериментов — то в кровати посреди Контрактовой площади лежать, то на пляже усаживать людей на унитаз. Но она, как всегда, справилась на «отлично»: элегантно и с юмором.

Так сложилось, что в проект не приходят случайные люди. Приходят те, кому хочется помогать другим и менять мир к лучшему. У нас нереальная команда. Таких, да простят меня все другие проекты, на ТВ больше нет. Поэтому и нет у меня историй о том, как нам было сложно. Нам было круто.

Как вы считаете, отношение украинцев к своему здоровью благодаря проекту изменилось?

Думаю, за время существования проекта очень много поменялось в системе здравоохранения в принципе. Поэтому отношение украинцев к своему здоровью — да, поменялось. Я очень хочу верить, что и проект в том числе изменил украинских пациентов. Люди начали обращаться к врачам для профилактики! Об этом говорят все врачи, с которыми мы сотрудничаем. У нас все больше анкет, в которых написано: «Я смотрела вашу программу и решила себя обследовать». Все больше людей приходят вовремя. А значит — проект продолжает выполнять свою миссию.

Почему зрители должны смотреть 7 сезон медицинского проекта?

Почему должны смотреть? Потому что так о медицине больше никто не говорит. Проект был и остается уникальным явлением для украинского ТВ. Это круче любого сериала, потому что перед глазами зрителя реальные врачи спасают жизни реальных людей. Ну, где еще такое увидишь?

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