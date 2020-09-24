Напередодні виходу сьомого сезону «Я соромлюсь свого тіла» stb.ua поспілкувався з керівницею масштабного медичного проєкту. Дар’я Майборода розповіла, які пацієнти будуть у новому сезоні і чому в одному з випусків Валерій Ославський заплакав. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Дар’є, це вже 7 сезон медичного проєкту. Розкажіть, чи зміниться формат? Можливо, глядачі побачать щось нове?

Формат проєкту не зміниться. Як не змінювався останні 7 років. Стає тільки краще. Проблеми, з якими звертаються пацієнти, стають складнішими. Лікарі — більш винахідливими в пошуках діагнозів і методів лікування. Експерименти все ще змушують людей червоніти.

Ми ставили собі на меті порушити нові теми, про які ніколи не говорили в проєкті. А це, повірте, було складно. Тому в 7 сезоні на глядача чекають історії лікування дівчинки з 7 пальцями на руці, хлопчика, який не росте, жінки з хвостом і вперше проєкт візьметься лікувати священника. А результатам лікування одного з пацієнтів стоячи аплодуватиме весь персонал клініки, в якій йому врятували життя.

Те, чим ми можемо пишатися, — дуже крутий експеримент про те, як говорити з дітьми про секс. Кожен, хто його дивився на етапі зйомок, монтажу і навіть здачі керівництву, казав: настав час поговорити зі своїми дітьми.

І окремо хочу сказати про розслідування, яке ми вперше провели в рамках проєкту. До нас звернулося відразу двоє пацієнтів з термінальною стадією онко, які лікувалися в одного лікаря. І ми знайшли і викрили професора, який уже 50 років «лікує» рак, гепатит і СНІД ліками власного виробництва.

Особливість, яку, ймовірно, варто згадати, — у кожній програмі в нас буде історія порятунку дитини.

Яка історія розчулила вас найбільше?

Таких історій дві. Одну з них глядачі побачать у першій програмі сезону. Не буду особливо спойлерити, але… До нас звернулися неймовірно сильні і дуже світлі батьки маленького Славка. Його тато — воїн АТО, мама — волонтерка. Разом вони займаються іпотерапією — реабілітацією дітей та дорослих за допомогою їзди верхи на конях. І єдиний, кого їм не вдається поставити на ноги, — їхній власний син. Хлопчику 3, і він не ходить. У батьків залишалися лічені місяці, які лікарі давали на те, щоб зробити дитині операцію.

А друга історія — особлива особисто для мене. Нею закінчується наш 7 сезон. Розповідати не буду — хочу, щоб глядачі пережили її так, як пережила я. Скажу тільки, що вперше за всі роки після зйомки заплакав Валера Ославський.

Чи виникали труднощі під час зйомок?

Наш проєкт узагалі весь складається з труднощів. За 7 років ти якось звикаєш, і сприймаєш це як звичайну роботу. У нас періодично зникали пацієнти, і одного разу Валерію Ославському довелося навіть звертатися в соцмережах до всіх небайдужих, щоб відшукати батьків маленької пацієнтки. Одного з пацієнтів Катя Безвершенко особисто повезла в іншу країну, тому що тільки там йому могли допомогти. Людмилі Шупенюк випали дуже складні зйомки експериментів — то в ліжку посеред Контрактової площі лежати, то на пляжі садити людей на унітаз. Але вона, як завжди, впоралася на «відмінно»: елегантно і з гумором.

Так склалося, що в проєкт не приходять випадкові люди. Приходять ті, кому хочеться допомагати іншим і змінювати світ на краще. У нас нереальна команда. Таких, хай вибачать мені всі інші проєкти, на ТБ більше немає. Тому і немає у мене історій про те, як нам було складно. Нам було круто.

Як ви вважаєте, ставлення українців до свого здоров’я завдяки проєкту змінилося?

Думаю, за час існування проєкту дуже багато змінилося в системі охорони здоров’я в принципі. Тому ставлення українців до свого здоров’я — так, змінилося. Я дуже хочу вірити, що і проєкт у тому числі змінив українських пацієнтів. Люди почали звертатися до лікарів для профілактики! Про це говорять усі лікарі, з якими ми співпрацюємо. У нас дедалі більше анкет, у яких написано: «Я дивилася вашу програму і вирішила обстежитися». Дедалі більше людей приходять вчасно. А значить — проєкт продовжує виконувати свою місію.

Чому глядачі повинні дивитися 7 сезон медичного проєкту?

Чому повинні дивитися? Тому що так про медицину більше ніхто не говорить. Проєкт був і залишається унікальним явищем для українського ТБ. Це крутіше за будь-який серіал, тому що перед очима глядача реальні лікарі рятують життя реальних людей. Ну, де ще таке побачиш?

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