Людмила Шупенюк: Сложнее всего смотреть на проблемы, которые возникают у детей

27 сентября в 21:15 на телеканале СТБ стартует 7 сезон крупнейшего медицинского проекта Украины — «Я соромлюсь свого тіла». Врач телепередачи Людмила Шупенюк рассказала, что интересного ждет зрителей в новых выпусках, а также дала несколько дельных советов женщинам о том, как правильно заботиться о своем здоровье. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Екатерина Безвершенко: Проект «Я соромлюсь свого тіла» изменил жизнь украинцев к лучшему

Людмила, расскажите, какая история пациентов в новом сезоне поразила вас больше всего?

За семь сезонов проекта уже, наверное, меня как врача трудно поразить. Знаете, скорее всего поражает не какая-то конкретная история, а люди. С их характерами, судьбами, отношением к себе и к окружающему миру. Для меня сложнее всего общаться и смотреть на проблемы, которые возникают у детей. Все истории, связанные с детскими болезнями, очень сложные, потому что дети — это та категория пациентов, которая свято верит, что их можно вылечить так, как они себе это представляют. Врачи для них — как чародеи, которые могут сотворить чудо. И иногда очень сложно объяснить ребенку, что некоторые вещи нельзя вылечить полностью. Одним из пациентов нашего проекта был маленький мальчик Ярослав, у которого с детства были проблемы с глазом. Но он абсолютно не комплексует из-за этого, потому что верит, что в будущем врачи сделают ему операцию и он будет видеть. Конечно, мы сделали все возможное, чтобы помочь Ярославу. Однако некоторые вещи вернуть нельзя. И вот такие случаи тяжело пережить. Трудно смотреть на родителей, страдающих из-за того, что не смогли или не знали и не исправили ситуацию раньше. Эмоционально это сложно.

Будут ли эксперименты в новом сезоне?

Конечно, они будут. Мне кажется, что такой формат подачи информации — очень интересный и информативный. В новом сезоне будут очень смелые эксперименты. И, конечно, будут эксперименты над ведущими. Без этого никак.

Вы являетесь ведущей проекта «Я соромлюсь свого тіла». А сами когда-нибудь стеснялись своего тела?

Пожалуй, что нет. К счастью, благодаря родителям и хорошей генетике меня в моем теле все устраивает.

На ваш взгляд как акушера-гинеколога, какие грубые ошибки допускают женщины в заботе о своем здоровье?

Если говорить о тех ошибках, которые допускают женщины в отношении к своему здоровью, то это уверенность в том, что если сейчас меня ничего не беспокоит, то не надо заниматься профилактикой. К сожалению, люди обращаются за помощью к врачу только тогда, когда припечет. И вот это откладывание на потом очень вредит. Ведь многие женские болезни в начале могут протекать бессимптомно. Это и рак шейки матки, и рак молочной железы. А вот когда начинает болеть, то помочь уже очень сложно. Поэтому, мне кажется, что самая большая ошибка наших женщин — нежелание знать о себе, о потребностях своего организма. Важно думать о профилактике, научиться слушать свой организм.

Как вы считаете, после ситуации с коронавирусом изменятся ли жизнь и отношение к своему здоровью у граждан нашей страны?

Я не знаю, как мы будем жить после ситуации с коронавирусом, но точно не так, как раньше. Что касается здоровья, то я не думаю, что это сильно повлияет на наше население. А вот относительно привычных для нас вещей, которые мы не ценили раньше, потому что считали, что они никуда не денутся, — свободное передвижение, общение, походы на работу или на отдых… Только потеряв что-то, мы можем оценить важность. И этот опыт научит нас ценить все то, на что раньше мы не обращали внимания. И особенно это касается нашего здоровья. Потому что люди часто начинают его ценить только тогда, когда теряют.

Читайте нас также в Viber и Telegram.