Как понять, что у вас глисты?

Глисты – это группа представителей низших червей, которые могут обитать в организме человека. Они вызывают паразитарные заболевания – гельминтозы. Многие полагают, что заразиться глистами – сложно. Однако это не так. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как можно понять, что у вас глисты. Детали – в нашем материале.

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Глисты разделяют на три класса:

круглые черви;

ленточные черви;

сосальщики.

Распространенность различных гельминтозов среди некоторых категорий населения невероятно велика: среди детей — острицы, среди охотников — трихинеллез, у рыбаков и любителей рыбы — дифилоботриоз.

Более того, при наличии глистов у человека симптомы не всегда проявляются, если и возникают, то часто маскируясь под заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и прочие, от которых человек может годами лечиться и не знать истинной причины такого недомогания.

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Симптомы заражения гельминтами

Жалобы людей, в организме которых поселились паразиты, могут быть очень разнообразными:

нарушение пищеварения, повышенное газообразование, неустойчивый стул, частые боли в животе, зуд в области заднего прохода;

боль и воспаление в суставах;

высыпания на коже, кожный зуд;

слабость, утомляемость, выпадение волос, пониженный уровень гемоглобина;

психическая угнетенность, раздражительность, тревога, скрип зубами и слюнотечение во сне, бессонница и другие нарушения сна;

плохое самочувствие без видимых причин и диагноза.

Повышение чувствительности к аллергенам тоже может быть результатом деятельности глистов. Считается, что больше половины всех аллергических реакций и даже случаи бронхиальной астмы могут быть результатом существующего или когда-то пережитого гельминтоза.

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