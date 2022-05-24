Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Как понять, что у вас глисты?

24.05.2022

Глисты – это группа представителей низших червей, которые могут обитать в организме человека. Они вызывают паразитарные заболевания – гельминтозы. Многие полагают, что заразиться глистами – сложно. Однако это не так. Врачи проекта  «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как можно понять, что у вас глисты. Детали – в нашем материале. 

ясст

Больше по теме: Какие экзотические паразиты могут навредить вам в разных странах?

Глисты разделяют на три класса:

  • круглые черви;
  • ленточные черви;
  • сосальщики.

Распространенность различных гельминтозов среди некоторых категорий населения невероятно велика: среди детей — острицы, среди охотников — трихинеллез, у рыбаков и любителей рыбы — дифилоботриоз.

Более того, при наличии глистов у человека симптомы не всегда проявляются, если и возникают, то часто маскируясь под заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и прочие, от которых человек может годами лечиться и не знать истинной причины такого недомогания.

ясст

Больше по теме: Как собрать аптечку в отпуск: список необходимых лекарств

Симптомы заражения гельминтами

Жалобы людей, в организме которых поселились паразиты, могут быть очень разнообразными:

  • нарушение пищеварения, повышенное газообразование, неустойчивый стул, частые боли в животе, зуд в области заднего прохода;
  • боль и воспаление в суставах;
  • высыпания на коже, кожный зуд;
  • слабость, утомляемость, выпадение волос, пониженный уровень гемоглобина;
  • психическая угнетенность, раздражительность, тревога, скрип зубами и слюнотечение во сне, бессонница и другие нарушения сна;
  • плохое самочувствие без видимых причин и диагноза.

Повышение чувствительности к аллергенам тоже может быть результатом деятельности глистов. Считается, что больше половины всех аллергических реакций и даже случаи бронхиальной астмы могут быть результатом существующего или когда-то пережитого гельминтоза.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить