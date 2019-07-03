Как собрать аптечку в отпуск: список необходимых лекарств
03.07.2019
Как собрать аптечку в отпуск? Часто люди, собираясь на летний отдых, упаковывают в дорожный чемодан все что угодно, кроме самого важного. А ведь грамотно собранная аптечка поможет вам не только сохранить здоровье, но и спасет жизнь. Редакция STB.UA подскажет вам, какие лекарства взять в отпуск.
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Итак, не рассчитывайте, что сможете купить все необходимое уже на базе отдыха. Обязательно сходите перед отъездом в аптеку.
Какие лекарства брать в отпуск?
- Бинт нестерильный 5х5 и 5х10 см. Он удобен в применении, обеспечит длительную фиксацию и не вызывает аллергии.
- Вата – 1 упаковка. А лучше ватные подушечки – 2 упаковки.
- Бактерицидные лейкопластыри (разных размеров). Пластырь оградит от инфекций мелкие ранки и поможет им быстрее затянуться.
- Йод, зеленка – по 1 флакончику или фломастеру.
- Крем от солнечных ожогов, мелких ссадин, ожогов медузы. Его необходимо брать с большим фактором защиты и водостойкостью.
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- Крем от кожных аллергических реакций, а также крем, снимающий зуд и отеки при укусах насекомых.
- Антигистаминный препарат – при системных аллергических реакциях, укусах пчел и т. д.
- Жаропонижающее.
- Оральные септики – берем, если в компании едут люди, склонные к тонзиллитам, ларингитам, фарингитам, то есть если часто болит горло.
- Средства от диареи, изжоги, вздутия живота и т. д.
- Обезболивающий препарат.
- Косметика по уходу за кожей на солнце: солнцезащитный крем, крем после загара и т. д.
Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом и возьмите с собой медикаменты, прописанные конкретно вам.
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