Як зрозуміти, що у вас глисти?

Глисти – це група представників нижчих червів, які можуть мешкати в організмі людини. Вони спричиняють паразитарні захворювання – гельмінтози. Багато хто вважає, що заразитися глистами – складно. Однак це неправда. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла»» розповіли, як можна зрозуміти, що у вас глисти. Деталі – в нашому матеріалі.

Поширеність різних гельмінтозів серед деяких категорій населення неймовірно велика: серед дітей — гострики, серед мисливців — трихінельоз, у рибалок та любителів риби — дифілоботріоз.

Більше того, за наявності глистів у людини симптоми не завжди проявляються, якщо і виникають, то часто маскуючись під інші захворювання печінки, шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура тощо, від яких людина може роками лікуватися і не знати справжньої причини такого нездужання.

Скарги людей, в організмі яких оселилися паразити, можуть бути дуже різноманітними:

Підвищення чутливості до алергенів теж може бути наслідком діяльності глистів. Вважається, що більше половини всіх алергічних реакцій і навіть випадки бронхіальної астми можуть бути пов’язані з існуючим або колись пережитим гельмінтозом.

